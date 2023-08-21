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華文永續報導獎 聯合報入圍11項

聯合報／ 本報訊

第七屆「全球華文永續新聞報導獎」今公布入圍名單，聯合報系在平面類、影片類、融媒體類共入圍十一項作品。

聯合報系在平面類入圍六項作品，包含「隱形病毒:疫情加劇的親密家暴、男性與虐老傷痕」、「基隆戰四接」、「光電砍鳳『林』:流失中的森林、碳匯與原保地千頃光電插旗後山內幕」、「七股光電夢」、「拒學風暴」、「減碳起步走,台灣淨零戰略夠扎實嗎?」等，為入圍最多平面類作品的媒體。

影片類入圍則包含短片類的「霧之茶森-暖化加劇恐導致阿里山雲霧帶上移 高山茶風味改變了?」及長片類的「走出行人地獄 標線、工程如何改造台灣路?」

融媒體類入圍的作品為「解凍格陵蘭」、「霾葬大林蒲:獨家調查 16 種致癌物圍城 694 億遷村抹不去的罪」與「藥頭、車手、感化院6名中途少年的觸法自白」，聯合報系入圍的三項作品，同樣是入圍該類獎項最多的媒體。

第七屆《全球華文永續報導獎》得獎名單將於10月15日舉行的頒獎典禮中揭曉。

影片 疫情 車手

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