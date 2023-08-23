這個比賽超狂？得名馬上躋身音樂祭卡司行列！每個音樂人都夢寐以求的音樂祭舞台 竟然參加這個比賽就有機會！

暑假進入倒數階段，大家都在尋找最適合的去處，近年來聽團、跑音樂祭已成為流行趨勢，而分眾文化的崛起，也讓各種不同類型的音樂祭像雨後春筍般不斷出現，特別盤點幾個超新但也超有誠意的音樂祭給大家，放假不知道去哪的話，不妨考慮看看這些音樂祭吧！在夏天的台北，一次體驗創新和懷舊的碰撞，主打城市潮流文化的City Flow音樂祭，在都市中就能享受到音樂祭的熱情和活力！在台中則有另一場風格截然不同的音樂祭，主打中氣十足又秋到爆的台秋祭，一次讓你收集超多饒舌嘻哈界的超新星，超符合他們「人不唱秋傲少年」的標語，如果還在考慮該怎麼過暑假，不妨去這些音樂祭走走吧。

每次在參加音樂祭時，總是能看到不少新生代面孔，一邊聽歌、一邊接觸到各種不同的音樂風格和作品，而其中特別的是，有幾位好聲音竟然都來自咖啡廣場舉辦的音樂挑戰賽，他們分別是參加City Flow音樂祭的王建騏和蝗蟲警報，及參加台秋祭的毛毛兄弟幫和Recall，還是學生的幾組音樂人在舞台上大放異彩，除了讓觀眾們對他們的表演如癡如醉，更是超期待他們的未來發展！

樂團蝗蟲警報初次登上音樂祭舞台 四人都對表演緊張又期待。 圖/統一企業提供

首登破千人舞台還是超Chill 高中生音樂人展超強實力

在音樂祭就是要Chill、並找到自己的音樂同好，但參加音樂祭跟實際站上舞台表演是完全不同的兩件事，這次站上舞台的他們也曾經是那些在台下的觀眾，現在才夢想成真，成功踏上這些千人以上的大舞台。在幾乎全部都是饒舌歌手的台秋祭舞台上，還只是高中生的毛毛兄弟幫，不只饒舌嘻哈毫不遜色外、浪漫情歌也難不倒他們，他們表示：「跟大前輩們相比，我們還超級年輕、超級菜，現在就能站上這麼大的舞台真的太爽！」登上音樂祭舞台是他們一直以來的夢想，這次更特別選唱當初寫給自己的暈船歌，看到超多觀眾在舞台下和他們一起搖擺讓他們超感動，直呼和以前在學校的表演很不一樣，一切的努力都值得了！

而蝗蟲警報則是在City Flow現場舞台以他們bedroom pop的曲風斬獲許多喜歡清新曖昧風格的真粉絲，四個來自不同領域的音樂人組團，他們相當珍惜本次參賽的機會，被肯定後，他們更加堅定想往音樂這條路前進的方向；一樣是初次登上大舞台的他們也狂喊：「我們真的很需要舞台！很享受站上舞台表演的機會，明年一定要再報名！」，更是大讚咖啡廣場給他們這麼好的獎品，一定會成為他們難忘的回憶。

毛毛兄弟幫台風超穩 展現出超越高中生的實力和氣場。 圖/統一企業提供

最懂學生的音樂賽事 咖啡廣場音樂挑戰賽就是要支持學生追夢

飲料品牌咖啡廣場舉辦音樂挑戰賽已經十一年，最知道學生音樂人想要什麼！用學生們最渴望的獎勵，當他們在音樂路上最可靠的支援，除了提供製作音樂路上必要的獎金，更是培養學生們硬實力，讓學生們實際站上舞台，透過真實、無可取代的歷練更精進自己的實力，未來更有機會成為全方位的音樂人。

每年更會準備不同獎項讓學生們都能與時俱進，無論是拍攝MV、錄製Live Session、登上音樂祭舞台，每個機會都成為他們音樂路上最豐富的養分，咖啡廣場也希望成為每位學生音樂人追夢的嚮導！