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本周高溫酷熱山區午後雷陣雨 周末宜花東全天飄雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周高溫酷熱，各地山區午後山區雷陣雨。示意圖。圖／本報資料照片
未來一周高溫酷熱，各地山區午後山區雷陣雨。示意圖。圖／本報資料照片

未來一周高溫酷熱，各地山區午後山區雷陣雨。周末起風向偏東風，宜蘭、花蓮及台東全天可能飄雨，午後雷陣雨除了各地山區，中南部平地降雨機率也隨之提高。

中央氣象局預報員廖經翔指出，今天白天，各地多雲到晴、雲量偏少，高溫明顯，中南部地區都有近35度，目前最高溫測得屏東三地門36.2度。

此外，今天各地山區午後雷陣雨發展稍晚，傍晚左右雨勢愈下愈大，很多地方時雨量出現2、30毫米，稍早高雄六龜時雨量68.5毫米，為局部大雨或短延時強降雨等級。

周六至周日，南邊低壓帶略往北部擴展，風向偏東風，迎風面的宜蘭、花蓮、台東地區，全天都有機會飄雨；各地山區依舊容易發展午後雷陣雨，但因偏東風影響，中南部平地降雨機率也隨之提高。

未來一周溫度，廖經翔說，各地普遍高溫33度至34度，大台北、中南部、花東縱谷則有機會近36度，提醒民眾防曬、適時補充水分。

此外，周六後，南海、菲律賓東方海面，不排除有熱帶擾動發展，但不確定程度高，屆時觀測才有進一步判斷。

高溫 雨量 台東

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