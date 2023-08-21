快訊

三重銀樓傳搶案！蒙面歹徒持刀劫走金項鍊 與老闆扭打逃逸畫面曝

29歲男子駕駛小山貓出意外 頭遭上升機臂卡住慘死

破天荒！高雄捐血送龍蝦 捐500C.C送2隻「現賺600元」

大陸宣布今起暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民都說沒影響

聯合報／ 記者張已亷徐白櫻／連線即時報導
大陸海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對大陸出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往大陸不受影響。記者張已亷／攝影
大陸海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對大陸出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往大陸不受影響。記者張已亷／攝影

大陸海關總署於台灣輸入的芒果檢出病蟲，宣布最新「暫時禁令」，今起台灣芒果暫停輸入大陸，並要求台灣完善植物檢疫管理體系，而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，加上台灣近期的芒果外銷政策逐步降低出口大陸，屏東縣芒果農評估禁令對銷售影響不大，而台東則沒有銷往大陸不受影響。

國台辦今表示，大陸海關從台灣輸入的芒果中，檢疫出有害生物大洋臀紋粉蚧，為從源頭防範，將自2023年8月21日起，暫停台灣芒果輸入，並已通過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫渠道向台灣通報，要求台灣進一步完善植物檢疫管理體系。

屏東縣府農業處表示，屏東芒果種植面積約300多公頃，年產量約4至5萬噸，產期從4月到6月，外銷以日本、韓國、香港市場為主，少部分往新加坡、汶萊等國，不受禁令影響。

台東縣府農業處表示，台東芒果面積約200公頃，少量銷往澳門、香港市場，沒有銷往大陸，目前僅剩極少量芒果尚未採收完畢，不受大陸禁令影響。

在屏東種占地8公頃芒果的盧姓果農表示，大陸禁令多少會影響農民生計，但衝擊不會太大，以自身為例，內銷占8成，外銷僅占1成，再加上這幾年配合政府政策，朝其他國家發展販售市場，目前以日本市場為大宗，其他包含韓國、新加坡等國，銷往大陸的量已經非常少，而當市場狀況良好時，曾有千噸銷往日本的亮麗紀錄。

他說，今年市場販售價格一台斤落在4、50元，算是穩定的價格，希望政府能持續協助果農推廣農產，幫忙拓展更多外銷市場，提升販售量能。

另有在高樹鄉的張姓小農表示，雖然自身沒有在做出口，但是有出口限制的話，多少會造成國內市場芒果數量增多，憂慮發生供過於求的情況，對沒有做出口的農民造成衝擊，「東西沒出去，就會變成東西太多，以量制價」。

大陸海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對大陸出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往大陸不受影響。記者張已亷／攝影
大陸海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對大陸出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往大陸不受影響。記者張已亷／攝影

芒果 屏東縣 日本

延伸閱讀

陸禁芒果 教授王信賢：選前丟出議題讓台灣內部爭論

大陸再祭台灣芒果禁令 學者：此作法不聰明

國家警報響了 屏東大雷雨、山區暴雨持續1小時

綠委批中國拿台灣芒果當祭品 配合軍演就有水果被犧牲

相關新聞

下班注意！新北、高雄大雷雨 新店山區暴雨

下班注意了，氣象局發布新北市及高雄市大雷雨即時訊息，新北市新店區並有山區暴雨，呼籲民眾注意。

近兩周類流感疫情持續上升 疾管署分析兩大流行原因

入秋後，不時大雨天氣轉涼，近兩周類流感疫情、就診人次呈上升趨勢，依衛福部疾管署統計，近四周合約實驗室分離流感病毒，以A型...

大陸再祭台灣芒果禁令 農業部回應了

中國大陸對台灣農漁產品的禁令再開一槍，國台辦宣布，因為今年以來從台灣輸入大陸的芒果檢出有害生物，今日起暫停台灣芒果輸入；...

午後對流雨彈突襲！15縣市大雨特報 注意雷擊強風

中央氣象局發布15縣市大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及...

大雨特報午後大雷雨 吳德榮：多個擾動發展 要再觀察它

對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布大雨特報，今天台南、高雄、花蓮、台東地區、嘉義及南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及...

釜山5天團費1.5萬…13人被關小房間逼購物 導遊情勒「不買他會丟工作！」達人提點跟團必知

暑假適逢出國旺季，但有許多「眉角」一定要多留意！日前有一民眾抱怨，指自己以1.5萬的便宜團費搶到南韓釜山5天4夜旅行團，到了當地卻開始被帶往各種購物站行程「強迫推銷」，甚至稱「被關在小房間，沒消費不能離開」，讓他嚇得直呼不敢再參加類似旅遊團。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦