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近兩周類流感疫情持續上升 疾管署分析兩大流行原因

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新冠肺炎疫情趨緩，民眾紛紛脫下口罩，造成近兩周類流感疫情上升。本報資料照片
新冠肺炎疫情趨緩，民眾紛紛脫下口罩，造成近兩周類流感疫情上升。本報資料照片

入秋後，不時大雨天氣轉涼，近兩周類流感疫情、就診人次呈上升趨勢，依衛福部疾管署統計，近四周合約實驗室分離流感病毒，以A型H1N1為多。疾管署副署長曾淑慧說，近期流感病毒仍在社區流行，類流感就診人次近期上升，且流感併發重症病例數未見下降，其中多為65歲以上長者及具慢性病者，將延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，期限至今年9月30日止。

疾管署統計，本流感季為去年10月1日至今年8月20日流感併發重症病例累計540例，包括351例A型H1N1、175例A型H3N2、7例A型未分型、7例B型，其中死亡113例，含81例A型H1N1、28例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型。

曾淑慧分析，近期類流感疫情有上升趨勢，可能是過去3年多來新冠肺炎疫情期間，國人罹患類流感不多，而出現免疫負債所致，以及民眾不戴口罩，均使感染人數上升。

曾淑慧表示，考量流感病毒仍持續在社區活動，流感併發重症病例數未見下降，將延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，為有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，適用期限至今年9月30日止。

疾管署表示，我國公費流感抗病毒藥劑配置於各縣市約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。因目前流感與新冠肺炎疫情在社區共同流行，若民眾有類流感症狀，除可先用新冠病毒家用快篩檢測外，如出現呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應盡速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件。

疾病署指出，一旦經判斷符合用藥條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。提醒民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩。如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上班上學，以免病毒傳播。

類流感 流感 口罩

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