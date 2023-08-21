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業者稱溫室氣體查驗考題老師都沒教 環署：上課要認真

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署今召開「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」草案公聽研商會議。記者劉學聖／攝影
環保署今召開「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」草案公聽研商會議。記者劉學聖／攝影

氣候變遷因應法今年2月15日修正公布，因應多元減量機制對於溫室氣體排放量盤查與查驗需求，強化查驗管理確保作業品質，要求新增查驗人員需完成40小時訓練課程，並取得查驗實績，但有業者反應，訓練課授課內容與考試內容不符，難以通過；但環保署表示，不太可能有這種情況。

環保署今召開「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」草案公聽研商會議，目前許可執行氣候法所定查驗業務的查驗機構有14家，合計27類溫室氣體查驗項目資格（20類組織型行業別查證及7類專案型確查證資格），累計145名查驗人員。

環保署依氣候法規定修正「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」，共三大重點，包含擴大查驗參與以提升專業量能、強化查驗管理以確保作業品質、精進查驗項目以強化許可管理。

農業部表示，農業產業有其專業性，農業部現在正輔導熟悉農業機構，如農科院等，成為溫室氣體認證機構及查驗機構，希望能放寬私人成為該領域認證機構；另農業部將提出森林與自然碳匯方法學，但在草案當中，自然碳匯並無對應的項目；氣候辦科長高俊璿回應，由於自然碳匯目前尚不成熟，因此暫不放在檢驗項目中。

中國生產力中心反映，新增查驗人員需完成40個小時訓練課程，但考試內容與授課內容不同，舉例來說，考題中有出計算題，但訓練課程中並無教如何計算，由於該計算題占比很重，不會寫／沒有寫就幾乎無法通過考試，只能重新上課再考試。然而，環訓所開設的課程並不密集，導致企業雖想盡快培訓員工，卻心有餘而力不足。

氣候辦巫月春表示，這種情況不太可能發生，不會出現老師教A考題出B，就算老師有自有教材，但考試內容應與訓練課程內容差不多，不至於影響成績；老師並不會直接教考試會出的計算題，到至少會教你辦法，盤查時要用的技術應該都會教，「老師上課真的要認真聽」。

高俊璿補充，環保署開班的授課內容主要是針對國內氣候變遷法治進行教學，如自願減量、盤查法規等；考題範圍會與授課內容有關，但「稽查人員本身有學歷要求，化學反應等大學都有教」，考試不會一定考哪個項目，畢竟是要確保查驗人員的能力，另有補考機制，且報名費不高，不會考不過就要完全重來。

環保署 農業部 考題

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