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未積極救援受詐黑工 監院糾正外交部

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

監察委員葉大華、紀惠容21日糾正外交部，未積極處理與救援遭騙至柬埔寨打黑工的受害者。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
監察委員葉大華、紀惠容21日糾正外交部，未積極處理與救援遭騙至柬埔寨打黑工的受害者。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

外交部未積極掌握遭騙至柬埔寨的國人動向，並進行救援，因此決議糾正！」監察委員紀惠容、葉大華21日針對國人遭誘騙赴柬埔寨打工相關案件，糾正外交部與高雄地檢署，並呼籲行政院放寬救援經費使用與提升外館犯罪偵查人力。對此，外交部回應說，經費使用上監察院可能誤解，但未來會改善跨部會溝通與宣導工作。

外館敏感度不足

葉大華表示，外交部並未積極掌握柬埔寨人口販運國際情勢，並意識到國人求助案件嚴重性，自110年1月至111年5月間，外館已經接獲54件民眾求助，但處理案件的積極度與敏感度均顯不足，導致延宕救援工作期程，且海外營救國人的經費不符「旅外國人急難救助實施要點」，動支困難使用率偏低，因此特此糾正外交部。

葉大華說，高雄地檢署在發布破案新聞影片時，未詳加確認內容，不但違反偵查不公開規定，導致新聞發布後仍繼續受困在柬埔寨的被害人受到更嚴重虐待，被害人後來自行付贖金脫困返國，身心受創嚴重，但高雄地檢署也未提供該被害人輔導協助措施，也未究責相關違失人員，因此糾正高雄地檢署。

救難經費應有彈性

「被害人救援回台的安置與輔導機制仍不足，請行政院積極介入！」葉大華指出，行政院於111年7月宣示編列「新世代打詐計畫基金」200億元，但經費多數並非使用在海外救援，經訪談發現還需要派駐在外館的警政人員自行募款，盼行政院能讓未來「海外急難救助經費」能更彈性的使用，甚至設立專責救援單位。

紀惠容則指出，刑警局處理海外救援的國際刑警科需進行跨國合作犯罪與救援，但相關駐外警力並不足，呼籲行政院增加人力，而衛福部、原民會也要掌握回國被害者（有相當比例是原住民）的狀況，進行法律援助等，法務部也要與外交部強化與東南亞各國的司法互助；勞動部也要建立海外求職的預警機制。

擴大宣導詐騙防治

對此，外交部回應說，政府為有效協助海外受困國人，在行政院召開的跨部會會議中，決議由內政部編列專款支應相關營救費用。而駐外館處依據「旅外國人急難救助實施要點」提供的小額借支，因適用目的不同，故監察院指稱「使用率低且緩不濟急」的說法，應是誤解。

外交部坦言，協助海外國人工作始終存在改善空間。外交部對監察院所提報告內容會虛心檢討，與相關部會進一步研商精進的對策與作法，強化部會間的協調與合作，早日協助受困海外國人脫困回台；同時持續並擴大宣導防制工作，致力從源頭阻絕國人遭詐騙受困海外案件再次發生。

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外交部 行政院

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