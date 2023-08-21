快訊

中職／劉俊豪社群飆前女友母親三字經遭提告 悍將將有內規處置

玉山煮食釀火燒山！NCC前專委喬建中2罪各判6月 遭求償2.88億

建案有「台大」不行！ 這社區收到限期移除信 網友：學校站得住腳

雨彈重創屏東農產 農業部推科技通報力拚加速救助審核

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
立委鍾佳濱今到屏東縣高樹鄉邀相關單位宣傳教學「農產業天然災害現地照相」APP，現場青農進行實際操作。記者張已亷／攝影
立委鍾佳濱今到屏東縣高樹鄉邀相關單位宣傳教學「農產業天然災害現地照相」APP，現場青農進行實際操作。記者張已亷／攝影

南台灣近期受颱風、豪雨侵襲，屏東茄子、苦瓜、檸檬等多項農產傳出雨傷災情，但地方公所農損勘災量能有限，無法即時通報，還有許多農產品項尚未公告為救助項目，造成農民哀聲連連。立委鍾佳濱今到高樹鄉邀農業部、農業處、鄉公所等單位勘災，並宣傳教學「農產業天然災害現地照相」APP，盼未來透過公私協力與科技輔助，加速天災農損通報流程。

杜蘇芮、卡努2個颱風過後，農業部分3次各別公告屏東縣的香蕉、木瓜、胡瓜、高樹鄉苦瓜、崁頂鄉南瓜等多項農產列為農業天災現金救助項目，另農業處目前再向中央提出潮州鎮西瓜、泰武鄉四季豆、新園鄉番石榴等農產也需救助。農業處副處長陳美智表示，APP為災後前端通報輔助工具，當前還是以人力現勘為主，希望農民多加利用APP，加速公所搜集資料。

農糧署副署長姚志旺表示，「農產業天然災害現地照相」APP於去年研發推出，但仍有不少老農不會使用，對於個資也有疑慮，他強調，「驗證碼勇敢打進去，APP就出來了」，後續將透過地方社區青農作為推廣種子，帶著老農熟悉操作，經統計災損達20%就會公告救助，以協助農民加速復耕。

立委鍾佳濱表示，農作物災損通報最重要的是要「即時」、「核實」，依農業天然災害救助辦法，農損調查可分為「災害發生後，尚未公告救助品項前」與「公告品項後，農民申辦救助」等2個階段，農民需在公告之前進行災損通報，透過APP拍攝的照片，可作為公所查（通）報速報災情的參考，「相較過去僅依靠鄉公所人力，需要耗費相當於2、3周才能完成農損調查，效率已高很多」。

「但科技不是無遠弗屆」，他說，農民若身處手機訊號薄弱的地方，在通報上會受技術條件限制，另現階段現地照相APP所拍攝照片只能作為公所勘災佐證資料，天災救助辦法第12條明定「公所不得以農民自行拍照、切結或由他人代為切結方式取代實地勘查」還有精進、調整的空間。

高樹鄉長梁正翰指出，高樹農地範圍大，要靠傳統的鄉公所少數人力調查，往往會錯失時效，呼籲農民善用手機通報，另許多農作物在豪雨當下未發現受損，直到雨後太陽照射才發現損害，希望農業部也能救助類似的遲延性災害。

立委鍾佳濱今到屏東縣高樹鄉邀相關單位宣傳教學「農產業天然災害現地照相」APP，現場老農進行實際操作。記者張已亷／攝影
立委鍾佳濱今到屏東縣高樹鄉邀相關單位宣傳教學「農產業天然災害現地照相」APP，現場老農進行實際操作。記者張已亷／攝影
屏東縣多項農產受豪雨侵襲，傳出雨傷災情，受限於公所人力無法即時通報，許多農產品項尚末公告為救助項目；立委鍾佳濱今到高樹鄉邀相關單位宣傳教學「農產業天然災害現地照相」APP，盼未來透過公私協力與科技輔助，加速天災農損通報流程。記者張已亷／攝影
屏東縣多項農產受豪雨侵襲，傳出雨傷災情，受限於公所人力無法即時通報，許多農產品項尚末公告為救助項目；立委鍾佳濱今到高樹鄉邀相關單位宣傳教學「農產業天然災害現地照相」APP，盼未來透過公私協力與科技輔助，加速天災農損通報流程。記者張已亷／攝影
屏東縣多項農產受豪雨侵襲，傳出雨傷災情，受限於公所人力無法即時通報，許多農產品項尚末公告為救助項目；立委鍾佳濱今到高樹鄉邀相關單位宣傳教學「農產業天然災害現地照相」APP，盼未來透過公私協力與科技輔助，加速天災農損通報流程。記者張已亷／攝影
屏東縣多項農產受豪雨侵襲，傳出雨傷災情，受限於公所人力無法即時通報，許多農產品項尚末公告為救助項目；立委鍾佳濱今到高樹鄉邀相關單位宣傳教學「農產業天然災害現地照相」APP，盼未來透過公私協力與科技輔助，加速天災農損通報流程。記者張已亷／攝影
立委鍾佳濱今到屏東縣高樹鄉邀相關單位宣傳教學「農產業天然災害現地照相」APP，現場有青農帶著老農實際操作。記者張已亷／攝影
立委鍾佳濱今到屏東縣高樹鄉邀相關單位宣傳教學「農產業天然災害現地照相」APP，現場有青農帶著老農實際操作。記者張已亷／攝影

農民 農業部 災損

延伸閱讀

台中霧峰產業道路山壁坍方載運農產受阻 區長：明天前搶通

午後雨彈狂炸雙北！北市士林區一級警戒 這路段一度積水20公分

觀光工廠、商圈串聯在地農產 嘉義縣購物節10月將推出

台中雨彈狂轟！家門口慘變「滯洪池」 大里居民嘆：拖鞋全都浮上來

相關新聞

沒颱風登陸破4年紀錄 彭啟明：國際估今年29颱「且半數強颱」

近期有無颱風生成甚至影響台灣，天氣風險公司總經理彭啟明今天中午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目表示，未來7-...

未來1周典型夏季天氣2階段變化 氣象局：午後雷陣雨到入夜

台灣未來一周都是典型的夏季天氣型態，中央氣象局預報員曾昭誠說，午後雷陣雨滿明顯的，西半部山區可能有局部大雨發生，中午之後...

日本議員柴口征寬來台同婚 台籍伴侶：終於拿到這張紙

內政部今年1月同意開放跨國同性婚姻。日本愛知縣高濱市議員柴口征寬日前與台籍同性伴侶劉靈均，到台北市大同區戶政事務所辦理登...

日本料理家評價在台「七大日系連鎖餐廳」 大讚第一名限定品項：傳回日本會紅

臺灣人對日式飲食接受度高，許多日本連鎖企業看準了這商機，紛紛前來臺灣展店。不過其中也有許多店家，在來到臺灣後因地制宜，調整了口味及商業模式。一位住在臺灣的料理研究家小河知惠子，近日就在日本媒體「現代ビジネス」，分析及排行七家已經在臺灣改變樣貌，和日本大不相同的連鎖品牌。

本周無颱風積極發展或逼近 彭啟明指「這期間」可望再度活躍

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 這一周尚無颱風積極發展或接近台灣，下周到9月上旬應該會再度發...

垃圾山燒不完 千萬噸達新高峰

台東縣議會日前退回代燒南投縣垃圾的提案，顯示台灣仍面臨嚴峻的「垃圾山」危機。環保署統計，二○二二年全台一般廢棄物總量已逾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦