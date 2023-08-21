雨彈重創屏東農產 農業部推科技通報力拚加速救助審核

南台灣近期受颱風、豪雨侵襲，屏東茄子、苦瓜、檸檬等多項農產傳出雨傷災情，但地方公所農損勘災量能有限，無法即時通報，還有許多農產品項尚未公告為救助項目，造成農民哀聲連連。立委鍾佳濱今到高樹鄉邀農業部、農業處、鄉公所等單位勘災，並宣傳教學「農產業天然災害現地照相」APP，盼未來透過公私協力與科技輔助，加速天災農損通報流程。

杜蘇芮、卡努2個颱風過後，農業部分3次各別公告屏東縣的香蕉、木瓜、胡瓜、高樹鄉苦瓜、崁頂鄉南瓜等多項農產列為農業天災現金救助項目，另農業處目前再向中央提出潮州鎮西瓜、泰武鄉四季豆、新園鄉番石榴等農產也需救助。農業處副處長陳美智表示，APP為災後前端通報輔助工具，當前還是以人力現勘為主，希望農民多加利用APP，加速公所搜集資料。

農糧署副署長姚志旺表示，「農產業天然災害現地照相」APP於去年研發推出，但仍有不少老農不會使用，對於個資也有疑慮，他強調，「驗證碼勇敢打進去，APP就出來了」，後續將透過地方社區青農作為推廣種子，帶著老農熟悉操作，經統計災損達20%就會公告救助，以協助農民加速復耕。

立委鍾佳濱表示，農作物災損通報最重要的是要「即時」、「核實」，依農業天然災害救助辦法，農損調查可分為「災害發生後，尚未公告救助品項前」與「公告品項後，農民申辦救助」等2個階段，農民需在公告之前進行災損通報，透過APP拍攝的照片，可作為公所查（通）報速報災情的參考，「相較過去僅依靠鄉公所人力，需要耗費相當於2、3周才能完成農損調查，效率已高很多」。

「但科技不是無遠弗屆」，他說，農民若身處手機訊號薄弱的地方，在通報上會受技術條件限制，另現階段現地照相APP所拍攝照片只能作為公所勘災佐證資料，天災救助辦法第12條明定「公所不得以農民自行拍照、切結或由他人代為切結方式取代實地勘查」還有精進、調整的空間。