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釜山5天團費1.5萬…13人被關小房間逼購物 導遊情勒「不買他會丟工作！」達人提點跟團必知

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾表示自己以1.5萬的便宜團費搶到南韓釜山5天4夜旅行團，卻被帶往各種購物站「強迫推銷」。圖片來源/ingimage
有民眾表示自己以1.5萬的便宜團費搶到南韓釜山5天4夜旅行團，卻被帶往各種購物站「強迫推銷」。圖片來源/ingimage

【文．翁申霖 整理】

暑假適逢出國旺季，但有許多「眉角」一定要多留意！日前有一民眾抱怨，指自己以1.5萬的便宜團費搶到南韓釜山5天4夜旅行團，到了當地卻開始被帶往各種購物站行程「強迫推銷」，甚至稱「被關在小房間，沒消費不能離開」，讓他嚇得直呼不敢再參加類似旅遊團。

對此，有旅遊達人便提醒旅客要多留意契約上的內容，「羊毛出在羊身上，若團費明顯較低，相對的在旅遊契約上面都會寫說會進某幾個購物站。」

這名網友在臉書《爆料公社》發文表示，一行13人報名了南韓釜山5天4夜旅行團，每人團費只要1.5萬，原以為搶到便宜，殊不知行程走到第4天才發現是惡夢的開始。他指出，前3天的行程都相安無事，南韓導遊還會熱情地要請喝酒，抵達各景點也會熱心幫忙拍照；然而，到了第4天似乎變了調。

原PO不滿地說，從第4天開始，行程變成各種購物站，人蔘、保肝、彩妝都得買，導遊還開始情緒勒索「不買會害他丟工作」，拜託大家幫忙。抵達人蔘站，一盒人蔘6瓶，價格新台幣約3.7萬，買一送一，雙方僵持許久，才由6個人分擔一盒的價錢，結帳後才看到南韓導遊的臉垮下來，「超級無敵臭」，甚至向台灣領隊反映，「就那6個人合買一小盒」。

到了「保肝站」，南韓導遊持續情緒勒索，「這趟可能是他最後一次帶團了，工作不保了，希望大家到保肝站能再給他最後一次機會。」他表示，13個人全部被關在一個小房間，門口還站了2個人，疑似防止團員不夠買商品就離開，而保肝藥稅後要價2.7萬元新台幣，甚至不能合資購買，雙方僵持許久才勉強買下15瓶保肝藥讓導遊「達標」，方能離開去吃午餐。

後續團員向台灣領隊反映此事，卻遭回「如果你們不想購物，應該就不能參加類似這種團！」這時才讓許多人明白這就是強迫消費的旅行團，直言「要是知道會強迫消費，我也不會去！後來爬文後才知道此舉已盛行多年，無法可管。而旅行社卻為了賺錢，讓台灣人去韓國被坑殺。」

示意圖，圖片來源/ingimage
示意圖，圖片來源/ingimage

針對這起不愉快的旅遊經驗，不少人紛紛表示，「我大概十年前去韓國就是這樣的旅遊強迫推銷模式！那時候團費也是一個人不到兩萬，車上隨車有攝影人員，走三站購物行程，一樣要你們這團必須買滿多少金額」、「之前去韓國也是有被關在小房間⋯」、「沒關係啦~~我們旅遊五天四夜....一個人要37000，也是被關在小房間」；但也有人認為，「5天4夜韓國行15000還含小費1500，聰明人一看就知道是購物團」、「你當旅行社盤子，他當你也是盤子，這種價位你也敢去」。

對此，有旅遊達人提醒，一定要留意契約上的內容。根據《三立新聞》報導，有民眾受訪時分享，「去過泰國，他把妳關在裡面，然後你如果沒有買的話，導遊會生氣。他就是會強制妳要做這個（按摩），你如果不做，像我跟我先生就說我們不要，然後導遊就直接翻白眼。」有專家透露，有些導遊薪水和購物站有密切關係，因此特別在乎團員有沒有消費「達標」。

旅遊美食達人郭人榮則表示，「羊毛出在羊身上嘛，如果妳出去國外玩跟團旅遊，如果它團費很低的話，相對的在他的旅遊契約上面都會寫說會進某幾個購物站。」他提醒，跟團旅費如果相對低價，就得注意購物站行程，以免出國旅遊花錢又掃興。

本文授權自今周刊，原文見此

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