有幾種人最易「鬼壓床」！ 農曆七月大增醫分享治療方法

農曆七月到，台南市立安南醫院接獲許多異常的「鬼門開」案例。安南醫院精神科主治醫師陳威任今天分享近日案例：在科技廠輪班的小李（化名）近日睡覺時常發現自己半夢半醒間動彈不得，明明有意識卻無法挪動身體，便擔心會不會是「鬼壓床」？農曆七月更怕是什麼「不乾淨的東西」找上自己！

小李說，過去工作表現都不錯，但近日卻變得焦慮不安，明明操作技術都已得心應手，卻會在上班前就開始擔心事情做不好、做不完，睡眠困難吃安眠藥也沒用。

陳威任表示，幸好門診評估治療後小李的狀況已逐步緩解；至於那些影響到工作表現的焦慮不安，則被診斷為「鬱症」復發表現，而所謂的「鬼壓床」也比較像是睡眠問題中的「睡眠癱瘓」（sleep paralysis）。

睡眠癱終身盛行率約為7.6%，女性稍多於男性，發生原因源自正常睡眠時都會經歷的「非快速動眼期」及「快速動眼期」。陳威任表示，一般做夢是發生在快速動眼期，這個時候人的腦部會理解在做夢，身體的肌肉張力也因而幾乎被抑制；如果在快速動眼期突然醒來，因為身體的肌肉張力仍處在被抑制狀態，已清醒的腦部就會意識到全身無法動彈，感覺就像有無形的東西壓在身上。

陳威任説，一般睡眠品質較差或輪夜班工作民眾，睡眠癱瘓的發生比例可能增加；另焦慮疾患、酒精使用、創傷壓力事件等身心科問題，也可能與睡眠癱瘓相關。多數睡眠癱瘓會短暫讓人感到困擾或是害怕，並不會造成長期傷害；但如持續反覆出現，影響到整體生活或工作時，就應找身心科或睡眠專科醫師協助，區別是否其他睡眠障礙或身心問題。

陳威任指出，睡眠癱瘓出現比例算高，但大多只需評估及觀察即可；可透過睡眠文章衛教，冥想放鬆來減少焦慮感。他強調，最重要的是睡眠癱瘓可能與精神科共病、暗示自律神經不穩定性，若持續受症狀所困擾，建議到醫院做專業評估，後續可採取睡眠衛教、藥物治療，或嘗試使用認知行為治療，來減少睡眠癱瘓發作與錯誤認知。