沒颱風登陸破4年紀錄 彭啟明：國際估今年29颱「且半數強颱」

近期有無颱風生成甚至影響台灣，天氣風險公司總經理彭啟明今天中午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目表示，未來7-10天沒有颱風靠近台灣，可以放心。周末注意菲律賓東方有無擾動發展，可能到下周也就是8月底，有機會有一些擾動發展。

彭啟明表示，預測8月底到9月初可能有颱風生長的機會，現在還不用緊張，超過10天以後的颱風預測，「看看就可以」，至少未來一周沒有颱風接近台灣，「但別的地方不一定了」。

今年到目前8個颱風，他說，略低於平均值12.2個；預計還會有颱風生成。今年已經有2個颱風發布陸上颱風警報，非常接近台灣；卡努颱風大轉彎虛驚一場，另一個杜蘇芮颱風對南部影響很大。

彭啟明表示，並不能說今年沒有侵台颱風，其實非常接近，只不過剛好沒有中心登陸，中心沒有通過台灣已經破了4年的紀錄，「非常難得」。

彭啟明說，目前國際最新預測今年颱風偏多偏強，今年是聖嬰年，大氣量能比較高，所以如果有颱風的話，會比較多且比較強。往年平均26個颱風，今年預估會有29個。另外，以往中度颱風16個，今年預估有20個；強颱等級颱風以往平均8.7個，今年預估有14個。

至於台灣天氣，彭啟明說，本周天氣轉乾轉晴，但還是有午後雷陣雨；雖然太平洋高壓西伸，但強度還是不夠強，因為偏南風，這兩天北部水氣還是比較多，周一至周四中北部靠山區午後雷陣雨比較多。

未來一周天氣非常穩定，但不代表不下雨。他表示，靠山區午後有對流發展起來，有時候因局部的風向，對流延伸至台北盆地，也會受到一些影響，台北盆地會有一些雨勢，以靠山區為主。

彭啟明說，南部過去的日夜下雨情形已經告一段落，之前的降雨對水資源調度是不錯的；曾文水庫蓄水已經到67%、68%，這是滿好的結果，希望還能更多一點，以應對10月開始的枯水期。

未來一周氣溫部分，因為天氣相對穩定，未來會進入炎熱的天氣型態，要有心理準備；北部很快就站上34、35度、清晨也有26、27度，是典型的夏季型天氣。中部氣溫26、27度至33度，天氣沒什麼變化，預計會到8月底。南部有一點點小變化，但都是27度至33度。東部26度至31度。