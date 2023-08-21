偏鄉沒公車民怨包車多花費 陳建仁鼓勵搭「小黃公車」

針對行政院推道安，偏遠鄉鎮因公車路線減班或停開，無車可搭，只能透過「共乘計程車」，但增加花費，行政院長陳建仁今天表示，其實在縣市偏遠地區，交通部已經推動小黃公車或幸福巴士，政府會繼續研議這些好政策，讓民眾使用方便的大眾運輸，減少行人交通死亡。

「還路於民」遊行昨天上路，針對有媒體報導，行政院日前緊急通過《道路交通安全基本法》宣示推動道安，但部分偏遠鄉鎮因為公車路線減班或停開，民眾面臨無車可搭的窘境，新北、苗栗及新竹的山區首當其衝，鄉民叫計程車增加花費，自力救濟揪團共乘分攤費用，也造成不小支出，民怨不斷。

陳建仁今到宜蘭視察非營利幼兒園及羅東通學廊道前受訪表示，為使國人能有更便捷的交通、行人安全，行政院已經通過「行人交通安全政策綱領」及「行人交通安全行動綱領」，也通過「道路交通安全基本法」送立法院審議，政府會盡最大努力促使交通做得更好，推動大眾捷運系統，讓公共運輸能夠便捷，不只在都市，而且在鄉村。