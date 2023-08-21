快訊

稱獲國民黨人勸進！侯漢廷以無黨籍參選 強調不打在野、全力下架吳思瑤

男子涉兒少案躲警追查自大學校舍墜樓身亡 開南大學回應了

鬼月逢水逆！命理師示警5星座「凶上加凶」獅子人財兩失、第一名當心車關

青少年性侵通報情侶關係最多 七夕約會5招護身

中央社／ 台北21日電
國健署提醒青少年，牢記注意約會地點等護身5招。圖為北市大稻埕夏日節最後一場煙火秀，昨晚在淡水河上施放480秒煙火，點亮台北夏日的夜空。記者許正宏／攝影
國健署提醒青少年，牢記注意約會地點等護身5招。圖為北市大稻埕夏日節最後一場煙火秀，昨晚在淡水河上施放480秒煙火，點亮台北夏日的夜空。記者許正宏／攝影

明天就是七夕情人節，情竇初開少男、少女約會別忘保護自己，據衛生福利部統計，青少年性侵害通報案件，以情侶關係最多，國健署提醒青少年，牢記注意約會地點等護身5招。

根據衛生福利部資料顯示，111年12至18歲青少年共有3998件性侵害通報案件，其中有1422案為男女朋友關係，約占35.6%居冠；前男女朋友關係728案次之，約占18.2%；第3多的則是網友關係共436案，約占10.9%。

農曆七夕情人節來臨前夕，衛福部國民健康署婦幼健康組發布新聞稿分享「護身5大招」，保護青少年約會安全，提醒浪漫約會固然幸福，但也可能潛藏危險，應保持清醒與警覺，千萬別被愛情沖昏了頭，希望少男、少女們做聰明的約會者。

第1招是「注意約會地點」，國健署說明，若對方相約人少、陰暗地點或不良場所，要避免前往。約會地點建議選擇熟悉及人潮多的場所，如動物園、遊樂場、速食店等，減少潛在的危險；若臨時更改約會地點，務必告知家人或朋友。

第2招則為「注意情緒管理」，若對方經常出現暴怒言語或侵略行為，無論是言語威脅、情緒不穩、恐嚇或破壞財物，任何形式的暴力都可能傷害雙方的身心健康。國健署指出，一旦對方在約會中出現失控行為，應立即保護自己，儘早離開危險環境，在事後尋求專業協助。

第3招為「不探視隱私」，國健署表示，初次約會時，對方過度探問私人問題或談論敏感的話題，都是不應該的，避免在彼此不熟悉的情況下，毫無保留地將自己的隱私透露給對方，建議約會應該是互相分享感到舒適及安心的事，尊重彼此的想法及價值觀。

第4招是「不越界相處」，約會過程中，身體接觸應是自然和諧的交流，國健署提到，若對方不尊重，以花言巧語的方式，超過身體界線，應勇敢說不，立即制止對方的行為，並迅速離開。越界相處顯示對方缺乏尊重和自我控制，真正的愛情應是以尊重與關懷為基礎。

第5招則是「不違背原則」，約會時，應尊重雙方想法，不應試圖強迫他人做違心之事。若感到不舒服時，應堅守自己的原則，及時結束約會。國健署提醒，約會中避免喝來路不明的飲料及酒類等，以提高警覺，保護自身安全。

約會 國健署

延伸閱讀

只有2天！星巴克七夕外送情人節套餐 最低76折起

恐怖！韓女公園內遭陌生男子性侵、手指虎狂毆命危極慘 嫌犯爆心寒內情

天價罕藥來了2／新生兒SMA篩檢納公費 國健署年底討論

台南聖母廟七夕派對360人浪漫約會 月老星君這樣指示

相關新聞

未來1周典型夏季天氣2階段變化 氣象局：午後雷陣雨到入夜

台灣未來一周都是典型的夏季天氣型態，中央氣象局預報員曾昭誠說，午後雷陣雨滿明顯的，西半部山區可能有局部大雨發生，中午之後...

日本議員柴口征寬來台同婚 台籍伴侶：終於拿到這張紙

內政部今年1月同意開放跨國同性婚姻。日本愛知縣高濱市議員柴口征寬日前與台籍同性伴侶劉靈均，到台北市大同區戶政事務所辦理登...

本周無颱風積極發展或逼近 彭啟明指「這期間」可望再度活躍

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 這一周尚無颱風積極發展或接近台灣，下周到9月上旬應該會再度發...

垃圾山燒不完 千萬噸達新高峰

台東縣議會日前退回代燒南投縣垃圾的提案，顯示台灣仍面臨嚴峻的「垃圾山」危機。環保署統計，二○二二年全台一般廢棄物總量已逾...

大雨特報午後大雷雨 吳德榮：多個擾動發展 要再觀察它

對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布大雨特報，今天台南、高雄、花蓮、台東地區、嘉義及南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及...

天價罕藥救娃 健保給付首例通過

衛福部健保署今年八月起給付罕病「脊髓肌肉萎縮症」（SMA）基因治療藥物「諾健生（Zolgensma）」，一劑費用四千九百...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦