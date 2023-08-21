招待「好兄弟」十大必備清單！2023中元普渡拜拜美食來了

中元節大家都拜什麼美食？

農曆7月、中元節即將到來，你已經想好要到超市或賣場購買哪些飲料、食物祭拜好兄弟了嗎？不論是準備三牲四果、零食餅乾還是茶類飲料，每個人都希望能快速準備齊全，又能好好設宴款待好兄弟，表達自己滿滿的誠意。

想知道中元普渡有哪些熱門的祭拜飲料和食物，還要注意哪些眉眉角角呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看網友經常提到的飲料供品TOP5、食物供品TOP5有哪些吧！

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飲料供品TOP5

No.1 茶類

台灣人熱愛喝手搖飲，不過隨著健康意識抬頭，不少人捨棄含糖飲料改喝無糖茶，又為了方便攜帶、相較省錢等原因，罐裝茶成為許多人的首選，在中元普渡拜拜時，茶類也登上家家戶戶採買的人氣必備品項。像是十六茶富含薏仁、決明子、玄米、黑豆、大麥等16種天然食穀，喝起來清香回甘又順口，只要簡單一瓶就能代替16種食物，祭拜好兄弟也能展現滿滿誠意。

此外，十六茶為無糖、零咖啡因複方茶，無論小孩、孕婦或年長者都能安心飲用，晚上喝也不用擔心影響睡眠，是許多網友熱門供品選擇，「喜歡喝無糖茶的記得要買十六茶」、「十六茶在日本喝過就愛上了」、「推十六茶無糖好喝！很清爽順口～喝膩無糖綠、無糖紅可以試試看」、「我只喝十六茶，無咖啡因，是我唯一喝了不會睡不著的茶」、「用十六茶拜拜感覺很澎湃」。

因應農曆七月到來，十六茶特別準備「中元避鬼指南！你的人格類型說明書」，除了性格分析還會告訴你鬼月要小心遇到什麼鬼，即日起至9月3日到活動網站完成任務，就有機會抽中十六茶零咖啡因複方茶、「可爾必思」乳酸菌飲料、威金森碳酸水、WONDA金的微糖咖啡等滿滿一箱「澎湃保庇箱」，趕快揪團一起玩測驗、抽好禮吧！

活動連結：https://16cha-2023ghostfestival.asahisoftdrinks.com.tw/

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No.2 咖啡

咖啡除了作為提神醒腦的飲料，在中元普渡時也很適合整箱拿來當作供品祭拜好兄弟！不論是濾掛咖啡還是瓶裝咖啡都廣受消費者喜愛，像是知名品牌伯朗咖啡就曾在去（2022）年推出中元限定包裝，包含原味、藍山風味、曼特寧風味共三種口味，不僅非常應景，也吸引民眾搶購。

先前曾有人認為拜咖啡會讓好兄弟留戀人間，不過隨著時代改變，網友指出應打破舊有思維，畢竟供品後續可以留著享用，應挑選自己喜歡的商品，「普渡時最常看到罐裝伯朗咖啡原味」、「越來越多人把咖啡也擺上桌當作拜好兄弟祭品」。

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No.3 酒類

喜歡喝酒的人肯定少不了在賣場採買一手啤酒！適逢中元節，曾有網友擔心拿葡萄酒祭拜好兄弟會誤觸不能拜葡萄的禁忌，不過命理師詹惟中解惑，不妨可以用啤酒等有氣泡的酒取代，不僅避免觸犯禁忌，還可以向「乖乖」一樣帶來整年好運氣。

網友也說出拜啤酒的主要原因，「啤酒有氣，會帶來好運氣，拜可樂汽水也是這個道理」、「拜0.0啊，拜幾罐你業績後面就會多幾個0」、「啤酒都可以，我們公司拜整箱啊」、「買自己愛喝的酒就對了」、「拜好兄弟要燒銀紙，銀罐子的應該可以吧？Asahi也有銀罐，不知道可不可以，但反正很好喝」。

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No.4 蔬果汁

如果平時喜歡喝蔬菜汁、水果汁，農曆七月十五日也可作為好兄弟供品！像是由多種蔬菜水果組合而成的波蜜果菜汁，廣告標語主打「拜波蜜有保庇」，讓好兄弟攝取足夠的蔬果營養，還有人喜歡購買大人小孩都愛喝的美粒果、樹頂蘋果汁等，同時避開挑選三牲四果時繁雜禁忌。

網友也推薦幾款適合拜拜的蔬果汁，「Kirkland的綜合果汁（橙色）不錯喝，香又不會太甜膩」、「樹頂蘋果汁」、「飲料會選果汁系列，而且盡量是100％果汁的」。

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No.5 汽水

每逢中元節「拜汽水」成為既定公式，像是可口可樂、蘋果西打、黑松沙士、芬達、雪碧等都成為網友採買清單，祭拜大包裝汽水不只能夠讓好兄弟喝到透心涼，也有人認為「有氣才會旺」，拜汽水也能幫自己增添好運氣、補充財氣。

有民眾分享中元普渡時必買汽水，「我們家每次拜拜都會拜汽水，因為2個阿祖都很喜歡」、「黑松沙士從小拜到大，沒看到就覺得好像少準備一樣東西」、「拜拜長輩會買一手六罐那種小瓶沙士」、「中元節必買大罐汽水」。

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食物供品TOP5

No.1 餅乾糖果

想要好好招待好兄弟，不少人都會選擇洋芋片、蘇打餅乾、軟糖等餅乾糖果，不只能挑選自己喜歡的零食品項，效期長也方便保存，澎湃包、家庭包、量販包等大份量包裝拿來中元普渡祭拜還能彰顯自己的誠意。

餅乾糖果時至今日成為許多網友愛好購買的供品之一，也有人在PTT上推薦必買零食，「旺旺仙貝」、「每年必買的就是綠色乖乖或是孔雀餅乾，還有那種澎湃包，很適合普渡拜拜」、「我是義美小泡芙」，也有人提醒「不管拜什麼，都記得一定要打開來給他們吃，不然他們吃不到」。

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No.2 泡麵

泡麵除了是防颱必備單品，長效期、方便保存的優點也讓泡麵榮登中元普渡必備品項之一，此外，泡麵種類和口味非常多元，在祭拜時也比較沒有太多限制，從台灣火紅的排骨雞麵、炸醬麵到韓國辛拉麵、印尼炒麵都可以當作供品。

網友紛紛表示中元祭拜品項中一定要有泡麵，「泡麵啊，這不是全民共識嗎」、「買一些各式口味的泡麵，讓大家可以根據自己喜好挑選」、「中元普渡拜拜，泡麵絕對是少不了的祭祀品」，也有網友貼心分享，拜泡麵時可以準備溫水或熱水在旁邊，才能讓好兄弟泡熱水享用香噴噴的泡麵！

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No.3 四果

在中元節祭拜習俗中，準備四果是不可或缺的環節，不過要注意挑選時的眉角，像是香蕉、李子、梨子有「招你來」諧音，榴槤代表「流連忘返」，都不適合出現在中元節供桌，此外鳳梨和釋迦分別也有鬼旺、釋迦牟尼佛的意思，荔枝、龍眼、葡萄等成串水果象徵好兄弟成群結隊，盡量不要挑選這些水果祭拜。

要準備四果，建議可以購買蘋果、芒果、奇異果、橘子等圓形、少籽或無籽種類，「蘋果、奇異果、水蜜桃，公司基本款會準備這幾樣，不過不用買太多，因為水果講求新鮮度」、「蘋果、橘子都很常看到」。

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No.4 三牲

除了準備水果，要讓好兄弟吃到大魚大肉，三牲絕對也要精挑細選！傳統的三牲以雞、豬、魚為主，在祭拜時要注意必須保持完整、不可去頭去尾，肉類也必須為熟食。不過隨著時代演進，茹素者不斷增加，現在也有人會使用豆類、麵粉、果汁製成三牲外觀的糕餅、果凍來取代，消費者在挑選時也擁有更多選擇。

網友對於三牲替代品也熱烈分享，「好像看過有人拜炸雞桶」、「我家都用烤雞，拜完切開再烤一次還是很好吃」、「自家拜的話其實心意到就好了」、「看過果凍三牲，覺得蠻可愛的XD」、「推果凍或麵包三牲，果凍應該能放比較久」。



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No.5 罐頭

中元普渡若是選擇新鮮的食物大多會面臨難以保存的窘境，因此許多民眾會選擇購買罐頭給好兄弟品嚐，不論是竹筍、麵筋、脆瓜等配飯、配粥的鹹罐頭，還是八寶粥、牛奶花生等甜罐頭，拜完也不用煩惱要如何分配才能馬上食用完畢。

營養師高敏敏也曾在臉書上建議，拜完的罐頭要食用前可以先把湯汁過濾再享用，開封後因為失去防腐，建議盡快吃完或放進保鮮盒保存。除了人類食用的罐頭，也有網友推薦可拿貓罐頭祭拜，「我會準備人的食物和貓咪罐頭」、「以前養的貓咪死掉，所以之後每年普渡都會拜」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月19日至2023年07月20日，共1年。

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