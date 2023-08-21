工程師4年「已到極限」、教職鐵飯碗想轉職 網友推1行業：有前景

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文／陳羿郿

工程師高薪資令不少人為之嚮往，在求職網調查的新鮮人夢幻職業排行第二，但並非每個人都適合，也可能入行後才發現與理想不相符。

不當工程師還有何出路？網友推：業務、房仲

一名工程師在Dcard發文表示，自己在科技業打滾了四年，這幾個月被工作消磨了熱情，「感覺自己對於工程師這個職業已經到了極限，沒有成就感也失去了興趣。想問各位前輩如果不當工程師的話出路有何選擇？」



原PO坦言，跟家人討論過，家人提到當下環境除了科技業還過得去，其他行業真的是繃緊腰帶在過日子，「是否再熬個幾年轉換跑道，還是在30歲前趕快多方嘗試？好難抉擇。」



貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛提出建議，「你應該是被操到熱情全無，轉職PM或是去系統廠，甚至像我同學有跑去考台電、警察特考」、「培養工作以外的興趣很重要，我認識的幾個之前在科技業的後來都點開其他的技能」、「我在科技業10年+跟你有一樣的問題，最近轉戰國營，明年沒意外領了最後一包就要離職當全職考生，順便休息調養一下身體」。



其中，不少人提到，「業務啊」、「我三個科技業的朋友兩個做保險，一個做房仲」、「當房仲啊，科技業人脈有了」、「我是幹了十年管理工程師，最後跑去幹房地產業務」、「房地產相關比較有前景」。許多網友提到房仲業，事實上，工程師與房仲工作性質不太相同，房仲雖然工時也較長，但是以工作節奏來看，可以自行調整安排、工時彈性 ，可能不會一直處於緊繃狀態。



代理教師放下鐵飯碗 「房市小白」不到半年奪新秀獎

不只工程師，有老師也選擇放棄教職「鐵飯碗」工作轉戰房仲業獲得好表現。信義房屋台南新市店林泓瑞從小就是排球選手，國訓中心退役後擔任國小代理老師長達4年，本想考正式教職，最後卻決定跳脫舒適圈。

林泓瑞初入行時雖然是「房市小白」，但因為有著當老師「不怕講話」的底子，入行3天接到委託、88天職級晉升、166天奪得新秀獎。為什麼一年時間內能夠快速累積經驗？林泓瑞認為，除了店長、師父很願意給予新人空間、因材施教，信義房屋提供線上及線下課程吸收專業知識，尤其艱澀難懂的稅制、法規等課程，都能透過信義E學院重複複習，對新人幫助很大；更重要的是，前半年保障月薪5萬元，讓新人「有本錢」嘗試不同類型的開發與銷售，例如他對土地產品的開發、銷售很有興趣，無後顧之憂地嘗試不需擔心收入。



林泓瑞笑說，這個決定一開始確實讓媽媽氣炸了，不過，因為入行一年來，感受到自己飛速成長，「房仲工作不只是銷售房子，還包含不同類型的土地、稅制、法規」，每一次服務客戶、每一個案件，都是新的成長機會，再加上獲得難得的新秀獎殊榮，現在媽媽也十分認可他的新工作，且因為媽媽剛好在農會信用部任職，也經常和他請益、討論不動產買賣專業問題，讓他十分有成就感。



image source：示意圖／信義房屋提供

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