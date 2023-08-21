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農曆七月「宜看房買屋」？買氣不減反增！數據揭房市趨勢

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：pexels

文／陳羿郿

時序進入農曆七月，也就是俗稱的「鬼月」，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統曾調查看房購屋10大注意事項，前三名分別是「避開搬家入厝、迴避開工動土裝潢、不要在屋內吹口哨」等。在傳統上該月份也被視為房市淡季。

鬼月買賣房忌諱多　買氣強弱受「景氣」影響

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近半年內（2023/02/16～2023/08/14）「鬼月買賣房」的熱門關鍵字，許多網友在討論拜地基主，還有喬遷、動土、好日子、議價、價格等，顯見大家對傳統習俗仍抱持寧可信其有的態度謹慎應對。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近半年內（2023/01/01～2023/06/29）「鬼月買賣房」的熱門關鍵字，許多網友在討論拜地基主，還有喬遷、動土、好日子、議價、價格等。顯見大家對傳統習俗仍抱持寧可信其有的態度謹慎應對。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

信義房屋新竹區園區店店長張宜佳表示，普遍是長輩會對正在看房的子女叮嚀在民俗月「諸事不宜」先緩一緩，但觀察到近幾年，年輕族群的買方大多不在意，反而更看重實際面。

以數字來看，去年七、八月份業績反而表顯亮眼，連續兩個月都達成業績目標的兩倍。民俗月往往是房仲、代銷銷售淡季的原因主要與房市景氣有關，加上這段期間正逢暑假，家長要顧小孩或有計劃全家出遊，難有閒暇時間看房。

農曆七月更宜看房　降低踩雷機率

張宜佳建議，這兩個月都是台灣的「颱風旺季」，所以在這段時間看房，反而更容易看出屋況的問題，就可以抓出房屋有沒有存在漏水或積水等問題，降低買到地雷屋的機會。

如果是屬於忌諱民俗月但又有需求的民眾，其實交屋、入厝才是民俗風水的重頭戲，簽約可以擇吉日進行。一旦時間拉太長，若屋主遇到出價更高的買方，前面即便雙方談妥，對方也不一定要賣，畢竟屋主不會看月份賣房。

近三年民俗月買氣呈M型化

樂屋網統計近三年民俗月前30天，對比民俗月期間的站上訪客數量，在2020年時，民俗月訪客數維持穩定；到了2021年，民俗月的訪客數反而成長了8%；然而到了2022年，民俗月的訪客數則是大減10％，顯現出近3年民俗月，訪客數趨勢變化卻截然不同的狀況。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，2021年民俗月期間，疫情得到緩解，全國疫情警戒從三級降級為二級，再加上疫苗持續到貨，促使房市持續強勁，即便在民俗月期間，上網找屋的買方不減反增；相比之下，2022年受國際局勢、通膨等外部因素，加上國內升息與房市調控政策的實施，市場開始走弱，在民俗月期間，買方更加謹慎，訪客數也大減10％。

洪安怡進一步指出，與線下實體找屋的買方相比，房屋搜尋平台的使用者年齡較輕，對民俗月的接受度也更高，相較於總體房市的影響，民俗月的影響可能僅佔1至2個百分點，可以說是相對輕微；不過民俗月可能加劇買方的Ｍ型化行為，市場繁榮時，更多買方願意上網找屋，甚至嘗試這段期間議價，但市場低迷時，民俗月也會讓買方行為更保守。

但從數據來看，答案可能出乎意料。樂屋網統計近三年民俗月前30天，對比民俗月期間的站上訪客數量，在2020年時，民俗月訪客數維持穩定，到了2021年，民俗月的訪客數反而成長了8%，然而到了2022年，民俗月的訪客數則是大減10％，顯現出近3年民俗月，訪客數趨勢變化卻截然不同的狀況。

image source：網路溫度計製圖（資料來源：樂屋網）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月16日至2023年08月14日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『鬼月買賣房』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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