IG網美網帥打卡瘋朝聖！盤點Roller186滑輪場四大亮點 「美式復古」讓你走在Y2K最前端

image source:大魯閣Roller186滑輪場

文／姜雅馨

正值暑假出遊旺季，你會選擇和閨蜜或哥們到哪裡放鬆遊玩呢？說到最讓人勾起青春回憶的地方，不少人肯定會想起《我的少女時代》裡徐太宇拉著林真心學溜冰的場景，除了激起粉絲嘗試溜冰的慾望，隨著Y2K（Year 2000）復古風潮流行，也讓大魯閣場館內的「Roller186」成為Z世代夯爆的打卡景點！

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年「Roller186」熱門關鍵字，可以發現台北、台中、台南、高雄、美式、復古、休閒、娛樂、體驗、太空、迷幻、玩樂、運動、朋友、IG、打卡、景點、優惠等，想知道Roller186還有哪些值得探索體驗的地方嗎？現在就趕快跟著《DailyView網路溫度計》一起來看看討論度爆棚的四大亮點有哪些吧！

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

＃全台北中南 四間場館任你玩透透

放假不知道要去哪裡放鬆嗎？「Roller186」會是你揪三五好友玩耍的絕佳好選擇！從「Roller186」近半年熱門關鍵字，可以發現台北、台中、台南及高雄，目前Roller186除了在大魯閣台中新時代館、台南南紡館、高雄楠梓館設有專業滑輪場，今年7月也正式進駐台北小巨蛋，想體驗穿上四輪滑輪鞋奔馳在70、80年代復古冰宮，不用再看電視劇或電影望梅止渴，現在只要選擇北中南就近的Roller186場館，就能穿上滑輪鞋盡情體驗溜冰的樂趣囉！

▲Roller186台南南紡館。

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▲Roller186台北小巨蛋館。

image source:大魯閣Roller186滑輪場

＃美式復古場景 IG網美網帥瘋打卡

從「Roller186」近半年熱門關鍵字，還可以發現復古、美式、IG和打卡，Roller186滑輪場以美式復古元素操刀設計，像是台中新時代館映入眼簾就能看到復古旋轉門、場內吧台到用餐區都高度還原Y2K風格；台南南紡館擁有夢幻指數爆表的滾筒洗衣牆、復古美式餐廳、美式沙龍主題休息區及餐車櫥窗區；高雄楠梓館則是走馬戲團繽紛造景；今年7月正式開幕的台北小巨蛋館另承襲70、80年代冰宮原型，以迷幻太空為主題，體驗滑輪樂趣的同時也能感受新潮元素、互動科技。

來到這四間美式復古滑輪場館，不論是和閨蜜比臉頰愛心、對鏡自拍，還是和一大群好友從上往下拍，各種場景都讓網美、網帥當成攝影棚，直接原地拍上百張起跳，除了跟上最新Y2K風潮，也是網紅IG必來拍照打卡、情侶甜蜜約會的熱門場所。

網友也表示，「來拍照的話四周的擺設很好拍」、「跟朋友一起來溜很有趣，內裝美式復古風，可以休息的地方都很適合拍個網美照」、「美式風格的滑輪場，好玩又好拍」、「美式復古風格非常適合來拍攝」、「空間明亮，廣場好看也好拍照」、「真的很好拍照，很多點都很好拍，光線也不錯」。

▲Roller186台南南紡館美式復古滾筒洗衣牆。

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▲Roller186台南南紡館美式復古餐廳。

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＃盡情運動玩樂 不限新手老手

假如擔心自己還是溜冰菜鳥，那麼來到Roller186也不必煩惱這個問題！從「Roller186」近半年熱門關鍵字可發現運動和玩樂，不只滑輪高手來Roller186場館運動，訓練自己平衡力、協調力，滑輪菜鳥進入Roller186後可以先在練習區培養與滑輪鞋的默契，等到熟練後再到場上大展身手，寬敞的空間也不必害怕人擠人，加上旁邊都有安全扶手可供支撐，場館也提供專業頭盔與護具，無論是新手還是老手都能在滑輪場盡情自由玩樂唷！

體驗的遊客也分享，「租借櫃檯旁的教學影片很有用，體驗很棒，第一次來玩的人也可以上手，工作人員都很盡責，很讚」、「工作人員無處不在，非常重視安全」、「忘記護膝穿的方向，自己在那邊研究，結果教練馬上過來幫我，真的很謝謝」。

▲Roller186台北小巨蛋館宇航員練習區。

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＃體驗互動科技 開啟迷幻太空旅程

「Roller186」近半年熱門關鍵字另出現太空、迷幻、體驗，今年7月隆重進駐台北小巨蛋的Roller186以「迷幻太空」為主題榮登網路上的熱門話題，除了有太空場景的售票總站，進入裝備領用區穿上護具與發光滑輪鞋、在宇航員練習區練習時，也會發覺場館裡每個細節均融入未來科技元素，進到450坪大場館還能慢慢感受在太空中航行探索的氛圍。

此外，遊客在台北小巨蛋館「互動光軌區」享受聲光帶來的震撼效果之餘，還能到「星際探索區」滑行累積能量並召喚神秘的外星生物，最後也有機會參與不定期舉辦的DJ Music Show，在音樂、燈光效果等互動科技下，讓每個人都能歡樂體驗玩滑輪的樂趣。

網友體驗後也給予高度好評，「場館乾淨，服務也都不錯，很好玩也很適合拍照，會引導和協助民眾」、「現場有DJ放著美韓流行歌曲，很喜歡的太空霓虹風，置物櫃也很美，很好拍的地方，很開心台北有四輪滑輪鞋的溜冰場，適合情侶約會，更適合曖昧對象約會的地方，因為不小心手就牽在一起囉」、「小巨蛋滑輪場燈光、音樂、氣氛都很棒」。

▲Roller186台北小巨蛋館以太空場景作為售票總站。

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▲Roller186台北小巨蛋館擁有450坪大空間可讓遊客自由穿梭滑行。

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▲Roller186台北小巨蛋館「互動光軌」可體驗聲光效果。

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▲Roller186台北小巨蛋館「星際探索」可滑行召喚神秘外星生物。

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大魯閣Roller186場館資訊：

➲台北小巨蛋館：台北市松山區南京東路四段2號1樓（台北小巨蛋1F）

➲台中新時代館：台中市東區復興路四段186號6F

➲台南南紡館：台南市東區中華東路一段358號A2館7樓

➲高雄楠梓館：高雄市楠梓區大學東路169號2樓

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月01日至2023年07月30日。





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