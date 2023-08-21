生活中不能沒有它！2023網友熱議5大必備App 拿出手機馬上載起來

image source：LG

文／徐暘甯

「一機在手，什麼都有！」在充斥著科技與3C的現代社會中，生活裡的方方面面都被掛上「智慧」、「AI」等名詞，無論食、衣、住、行、育、樂都可以透過各種不同的數位服務或App得到滿足。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看看App Store免費App排行榜，以及Google Play熱門App排行榜中，有哪些討論度超高且在生活中不可或缺的必備App！

智慧家庭必備App｜LG ThinQ

隨著時代進步，人們的生活品質逐漸提高，不少人嚮往把家打造成「智慧科技宅」。想往這個目標邁進，首先就從智慧家電開始，近年來各個家電品牌都開始打造自己的智慧家居網，透過專屬App就能遠端操控，舉凡冰箱、空調到「婚姻三機」洗碗機、乾衣機和掃地機，通通都沒問題！

LG推出的「LG ThinQ」App就是你不得不佩服的管家好幫手之一，整合遠端遙控、智慧診斷、耗電量確認、行程推播通知等十大智慧功能，串聯所有LG家用電器，讓你出門也能輕鬆掌握各項家電的狀況！依照使用情境設定對應運作模式。像是空氣品質不佳的日子裡，回家前可以透過LG ThinQ開啟空氣清淨機，讓你一到家就能享受新鮮空氣，還可以透過App設定睡眠模式，降低運轉分貝與風量，讓你一夜好眠；台灣潮濕氣候讓皮製品如皮衣、名牌皮包等不易保存，用Styler蒸氣電子衣櫥並打開LG ThinQ的行程下載，選擇「毛皮／皮革行程」，就能輕鬆為心愛的皮件做保養。

有了方便的遠端操控功能，如果無法時刻陪在家人、朋友身邊，也能透過LG ThinQ幫忙做家事，隨時隨地傳達心意，就算是不善表達心意、時常說出反話的傲嬌性格，也能用實際行動給他們滿滿的愛與關懷！現在LG也正在進行「你就是反話說愛大師」活動，可以前往投稿參加票選，就有機會拿家電，體驗 ThinQ App 的便利性。

image source：LG

國民必載超商App｜全家FamilyMart

生活在台灣好處多多，無論是美食或人文風情都吸引相當多外國觀光客。其中，什麼都有什麼都賣、店員十八般武藝樣樣精通的便利商店，更是令大家驚奇、不禁讚嘆「住在台灣太幸福啦！」

隨著科技進步、智慧型手機普及，超商服務也跟著大躍進，將線下實體消費與線上App整合，舉凡購物、電子支付通通快速搞定。像是全家FamilyMart App裡，通知「友善食光」折扣的功能就十分受到學生族和上班族推崇；「隨買跨店取」則是具有「線上買、線下取」的便利優點，吃不完、用不完的商品能轉送給朋友，消耗商品之餘又能促進感情！

image source：DailyView網路溫度計

遊子必備通勤App｜台鐵e訂通

人們常因為學業和事業，不得不選擇離開家人與從小生長的故鄉，到異地打拚。這些北漂、南漂、東漂、西漂的遊子們，每逢週休二日或年節連假，都會返鄉團聚。當然，回家的第一步就是搶車票啦！

由臺灣鐵路管理局推出的「台鐵e訂通」App提供車次查詢、車票預訂等功能，動動手指、簡單幾個步驟就能輕鬆買票，開啟你的快樂歸家旅程。除此之外，還有「即時列車動態」的查詢功能，讓你隨時掌握車次狀況，無論準點或誤點都能一目瞭然，讓網友大讚「很方便！快趕不上的時候，看到顯示誤點就安心了」。

image source：DailyView網路溫度計

一夕竄紅社群App｜Threads

Facebook及Instagram母公司Meta7月6日推出全新社交平台「Threads」，介面模式神似推特，又因帳號可直接與Instagram連動，被稱為「文字版IG」，一上線就吸引全球跟風熱潮，短短5天註冊用戶就超過1億名，成績相當驚人，成為近期竄紅的社群App，不但藝人、網紅們紛紛跟風建立帳號、邀請粉絲追蹤，就連「Threads」該如何發音也成為網友的熱議話題。

雖然起初有許多人積極在平台上發文嚐鮮，然而許多網友表示還是較習慣使用IG和Dcard，Threads近期的每日用戶參與度也已降至新低。官方預計將進行App優化，加入搜尋和網站版等功能，希望能成功挽回網友們的心。

image source：Google Play

追劇首選影音串流App｜Netflix

影音串流平台百家爭鳴，走到哪看到哪的便利優勢使其完美融入生活中，成為年輕人日常娛樂的主流。在競爭激烈的OTT串流品牌業界中，「Netflix」更是佔有龍頭地位，幾乎人人都有會員帳號。

雖然，Netflix自2023年起正式開始掃蕩寄生帳號，祭出新的收費方案與共享帳號規定，掀起網友一陣退訂熱議。近年Netflix砸下大筆預算、募集各國優秀製作團隊，推出許多品質精良、卡司豪華的自製影集、節目和電影，還是吸引許多粉絲，就怕錯失時下最夯影劇、跟不上同儕間的最新話題，「現在都看Netflix跟Disney+，直接把第四台退掉」、「去年終於為了社內相親訂閱Netflix，邊看邊跟同事討論」。

▲2023網友熱議5大必備App

image source：DailyView網路溫度計









跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！







