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婦人下田工作2小時 回家虛脫送醫才知熱傷害

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院家醫科醫師蒲柏瑞說明，熱傷害症狀。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院家醫科醫師蒲柏瑞說明，熱傷害症狀。圖／台中榮總嘉義分院提供

嘉義有名68歲的張姓婦人，本身患有高血壓及糖尿病，中午到田裡工作近2小時，覺得倦怠虛弱返家，家人送往中榮嘉義分院就醫，家醫科醫師蒲柏瑞診斷為高溫導致熱中暑，已經有脫水情況，是典型熱衰竭現象，經由靜脈注射及水分補充，已平安出院。

醫師蒲柏瑞表示，近年因氣候變遷導致的極端氣候，讓發生熱傷害的機會更加上升，據統計台灣截至去年2022年7月13日止，連日高溫已造成263人熱衰竭就醫，而「熱傷害」發生率更在10年來暴增近九成。熱傷害泛指人體因體內熱累積導致的各種身體損傷，包括熱中暑、熱衰竭、熱痙攣、熱昏厥等，在任何人身上都有可能發生，而國民健康署更列出六大危險族群，嬰幼童、65歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者、過重及肥胖者（身體質量指數BMI≧24）等；戶外工作者和其他人相比，熱傷害造成的死亡率增加了20倍。

蒲柏瑞表示，熱傷害為身體面對高溫時，熱的調節機制失去功能，引發身體一系列不適，而熱傷害依據症狀及嚴重程度又可以分為「熱昏厥」突發性暈眩或昏倒、「熱水腫」腳、腳踝和手的輕微腫脹、「熱痙攣」小腿、大腿、肩或腹部等部位突然發生肌肉間歇性抽動，疼痛性痙攣或持續肌肉攣縮、「熱衰竭」口渴、倦怠、虛弱、噁心、嘔吐、頭暈、頭痛、視力模糊、大量出汗。

熱昏厥及熱痙攣的症狀也可能同時出現中暑產生的症狀包括頭暈、虛弱倦怠、情緒不穩、噁心、嘔吐、視力模糊、意識混亂、急性譫妄、抽搐痙攣、甚至昏迷。

蒲柏瑞表示，熱傷害是屬於可預防的疾病，國民健康署也列出了防熱傷害三要訣：「保持涼爽」、「補充水分」、「提高警覺」。戶外工作者應每小時補充2至4杯（1杯為240c.c.）白開水，並避免菸酒或高糖分飲料；提高警覺則是檢查空調，監測溫度，並監測自身及其他人的身體狀況，若是已經發生熱傷害，要先迅速離開高溫環境至陰涼處休息，並給予水分或電解質補充，若為熱昏厥、熱水腫、熱痙攣的狀況下多會自行恢復，但若是體溫有升高的情況，且皮膚泛紅且熱，就有可能出現熱衰竭及中暑，此時也要想辦法降溫，脫下衣物，若仍無法散熱可以潑冰水在臉部以下降溫，並適時送醫。

家醫科醫師蒲柏瑞說明，各種熱傷害的症狀。圖／台中榮總嘉義分院提供
家醫科醫師蒲柏瑞說明，各種熱傷害的症狀。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院家醫科醫師蒲柏瑞表示，近年因氣候變遷導致的極端氣候，讓發生熱傷害的機會更加上升。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院家醫科醫師蒲柏瑞表示，近年因氣候變遷導致的極端氣候，讓發生熱傷害的機會更加上升。圖／台中榮總嘉義分院提供

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