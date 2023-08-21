未來1周典型夏季天氣2階段變化 氣象局：午後雷陣雨到入夜

台灣未來一周都是典型的夏季天氣型態，中央氣象局預報員曾昭誠說，午後雷陣雨滿明顯的，西半部山區可能有局部大雨發生，中午之後外出要特別留意天氣變化。中午前後天氣比較炎熱，中午過後留意午後雷陣雨。

他說，台灣附近雲量發展相當稀少，環境比較穩定，主要是因為幾個低氣壓離台灣相當遙遠，在台灣西北方、大約在華中是一個低壓帶，另外，日本南方的低壓帶距離台灣同樣相當遙遠，所以這段時間台灣相對來說水氣是比較少的。

曾昭誠說，中午前後各地有機會看到陽光，氣溫比較炎熱，不過，中午過後午後雷陣雨，有些地方可能持續到入夜。

降雨趨勢上，他表示，中午之後，西半部山區開始會有午後熱對流發展起來，山區將有降雨的狀況，預計到今天下午雨勢會變得比較大，包括西半部山區可能有局部大雨發生；其中，靠近西半部山區的平地、大台北地區也可能會有比較大的雨勢出現，這將會是一整天雨勢比較大的時候。

曾昭誠說，到晚上水氣會逐漸減少，山區可能有殘餘水氣，雨勢可能持續到入夜，今晚到明天凌晨降雨會明顯趨緩，明天清晨沿海還是會有零星陣雨。

曾昭誠表示，這樣的天氣型態，會持續一段時間，一直到周五，未來一周天氣變化不會太多。而到了周六之後，風場會稍微改變，最主要是菲律賓東方海面上開始有一個低壓帶逐漸建立起來，風場改吹偏東風，東半部水氣有逐漸增加的情形。

「未來一周天氣大致上分為兩階段」，曾昭誠表示，周一至周五各地還是典型的夏季天氣型態，尤其山區要留意比較明顯的午後雷陣雨；南部沿海周三以前、清晨水氣還是比較多，還是有零星陣雨狀態。各地溫度還是比較高。

曾昭誠說，周六、周日風向稍微轉變，東半部開始有短暫雷陣雨的現象，西半部還是維持典型的夏季天氣型態。預計到周末比較大的午後雷陣雨會偏向西半部到中南部。