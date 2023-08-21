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反制共機頻挑釁 空軍後勤吃緊 軍機零附件難補足

午後慎防雷陣雨 周四水氣減少 周五起3天雨炸西半部

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
本周天氣在午後仍不穩定，午後至晚間各地還是會有局部短暫陣雨或雷陣雨機會。記者邱德祥／攝影
本周天氣在午後仍不穩定，午後至晚間各地還是會有局部短暫陣雨或雷陣雨機會。記者邱德祥／攝影

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天起至周三台灣周圍風向仍是偏南至西南風環境，有較暖濕的空氣被帶到台灣附近，各地的天氣是多雲到晴，夜間到清晨中南部偶零星雨。

他說，雖然太平洋高壓略微增強，午後至晚間各地還是會有局部短暫陣雨或雷陣雨機會，特別是山區。如果會前往山區活動，要加留意天氣變化，特別是山谷、溪水邊要格外注意。

周四台灣仍是偏南至西南風環境，不過，方俊元說，整體水氣有減少趨勢，各地天氣仍是多雲到晴為主，午後有局部短暫陣雨，但午後降雨的熱區較往山區為主。

周五到周日台灣周圍環境逐漸轉偏東風影響，各地天氣多雲午後有局部短暫雷陣雨。他說，並且在偏東風的影響下，降雨熱區會以西半部地區較多，並且降雨容易往西半部平地擴散。

方俊元說，本周天氣在午後仍不穩定，出門前帶輕便雨具為佳，周末如果安排外出活動，多留意天氣資訊。

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