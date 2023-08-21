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最貴罕病藥衝擊財務？ 健保署：攤平終身不昂貴

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

罕病「脊髓肌肉萎縮症」（SMA）基因治療藥物「諾健生」，一劑費用四千九百萬元，可說是目前全球最貴的罕病藥物，外界憂心，恐對健保財務產生衝擊。衛福部健保署副署長蔡淑鈴說，該基因治療藥物雖然單價高，但攤平到終身，就不覺得昂貴；擔心一次性支付可能排擠其他健保支出，這次採用分期付款，對於健保財務衝擊，沒有想像來得大。

一劑四千九百萬元，以壽命六十歲估算，平均一年花費八十萬元，健保評估後認為尚可接受。為了減少健保財務負擔，健保署與研發藥廠達成協議，創下新例，分七期支付。

台北榮總兒童醫學部兒童神經癲癇科主任許庭榕表示，以藥物經濟學分析，花了醫療費用，病人可以多活一至二年以上，且生命是有品質的，就達到應有的效果。健保署花費四千九百萬元治癒SMA病童，讓病人往後幾十年都能正常生活，這就很值得，「讓病人重獲新生」。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁則贊成健保照顧「急、重、難、罕」患者的初衷，因為這彰顯對生命價值的重視。但是也凸顯台灣「健保總額成長率」、「總額」不足等兩大困境。

洪子仁說，健保署一年新藥預算僅約卅億元，若要加速新藥給付及擴大適應症，預估每年預算須提高至九十億元，若加上罕見疾病藥物健保給付費用，每年約以百分之十二幅度成長，健保總額支出勢必增加，務必增加健保總額及提升總額成長率。

健保 成長率

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