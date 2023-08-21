天價罕藥救娃 健保給付首例通過

衛福部健保署今年八月起給付罕病「脊髓肌肉萎縮症」（SMA）基因治療藥物「諾健生（Zolgensma）」，一劑費用四千九百萬元，創紀錄，而也是健保首次將罕病基因治療藥品納入給付，首例給付對象為南部一名未滿六個月嬰兒，已完成審核程序，待醫院完成進藥程序後，就可以接受治療。

健保署副署長蔡淑鈴說，SMA基因治療藥物「諾健生」本月起給付，已有醫院提出申請，八日通過事先審查機制，待病人用藥後，每四個月需進行一次標準運動功能檢查，另提交病歷、評估影片及療效追蹤等資料，且每年均需一次總評估追蹤，至少要追蹤十年。

SMA為罕見疾病發生率約一萬分之一至四萬分之一，台灣每年新生兒約十三多萬，估計一年新增患者約三至十三人。台北榮總兒童醫學部兒童神經癲癇科主任許庭榕說，SMA依不同型別分三型，以往沒有藥物治療時，第一型病人隨著病程進展，多於兩歲前死亡，至於第二、第三型可存活至成年，但可能有不良於行、吞嚥困難、呼吸不順等困擾。

目前健保給付背針、口服及基因針劑等三種SMA治療藥物。許庭榕指出，門診中已有幾名於出生後三至六個月開始發病的病童，經恩慈療法採用基因針劑治療後，最長已有五年之久，用藥後可以跑步，運動功能完全和正常人一樣。

一名女童在出生五個月時發病，經恩慈治療先給予背針治療，一歲九個月時，幸運抽到全球基因治療恩慈療法，經治療後，不再注射背針，治療三至四年後，現在五歲，可以上學、跑步，持續回診追蹤。

高醫大前校長、高醫附醫小兒神經科主治醫師鐘育志表示，病童接受治療後，在講話、呼吸、吞嚥、運動等方面慢慢進步，甚至可以上學、出遊，完全翻轉病人及家人的生活。

為減少悲劇發生，衛福部於二○一七、一八等兩年試辦新生兒SMA公費篩檢，之後改為自費篩檢，篩檢率明顯下滑，鐘育志說，「這是一個重大危機」，就有家長發現孩子罹患SMA時，放棄治療。

新生兒篩檢SMA項目需自費四百元，統計發現，約三分之一家長並未讓寶寶接受篩檢，對此，國健署長吳昭軍表示，已委託相關單位專案研究，收集國內外SMA資料，包括孕前、產前檢查及新生兒篩檢等，預計年底舉行專家會議，研擬是否將篩檢納公費項目。