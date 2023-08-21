地方垃圾大戰 中央蓋焚化爐卻難介入

因應民眾生活習慣改變，加上焚化爐歲修、整改影響處理量能，部分縣市無力處理爆量垃圾，只能向外縣市尋求互惠協助。對於這幾年地方經常爆發「垃圾大戰」，中央卻無法介入協助，只能眼見垃圾山愈堆愈高。環保署表示，近年補助地方焚化爐整改條款，已有需協助垃圾去化量能的附帶條件，強調仍有處理垃圾的話語權。

環保署環境督察總隊簡任技正劉俊廸坦言，全台廿四座焚化爐都是中央出錢建置，再交地方管轄。環保署能居中協調，但基於「廢棄物清理法」精神，實際管轄權仍屬地方政府，而各地方政府則採互惠方式，協助外縣市垃圾去化。

由於南投縣沒有焚化爐，垃圾堆置問題是投縣的長期夢魘，儘管去年已多有改善，垃圾山問題仍亟待解決。以往環保署規畫，台中市每日協助處理二百五十萬噸，但最終不了了之，環保署近期雖函請相隔中央山脈的台東縣代處理南投縣的垃圾，也遭台東縣議會退回。

而桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場日前爆出垃圾堆積如山，至少堆置一百萬噸垃圾，引發民怨；原本龍潭區店子湖垃圾掩埋場預計二○二一年退場，由於桃園垃圾量太大，欣榮焚化廠處理有限及歲修原因，掩埋場至今無法退場，堆置垃圾愈來愈多。

不少縣市都面臨垃圾危機，但出錢蓋焚化爐的中央無話語權、採互惠方式的地方政府碰到民意就卡關。但劉俊廸說，互惠方式仍有效，如高雄市的四座焚化廠不收進場費，協助各地垃圾去化，外縣市政府則需幫高雄處理垃圾底渣。

劉俊廸說，許多焚化爐目前面臨整改情況，若縣市政府採BOT、ROT方式，就不會有補助，若透過「採購法」整改，中央除提供補助經費，也透過附帶條件，要求該焚化爐需協助垃圾去化的量能。