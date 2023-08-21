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登革熱確診 高雄昨+2

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導

高雄市左營、鳳山區昨各增1例本土登革熱病例，患者都是20餘歲男子，防疫人員對病例住家積水容器抽驗，發現病媒蚊陽性率左營區達17.8%，鳳山個案周邊陽性率更高達35.0%，每3個積水容器即有1個孳生病媒蚊、病媒蚊密度高，呼籲民眾遭蚊子叮咬後，出現眼窩痛等疑似症狀盡速就醫。

高市衛生局表示，昨新增登革熱本土個案2例，累計本土69例，其中住鳳山男子8月18日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、食慾不振等症狀，隔日就醫並通報，本月13日曾有台南市活動史；住左營區男子，19日出現發燒、頭痛等症狀，當日就醫並通報。

衛生局指出，左營區新增個案與青雲宮市集有明確地緣關係，累積達11例，為既有發生登革熱疫情的社區傳播鏈所衍生群聚疫情。

防疫人員昨上午對左營案居住社區周邊進行病媒蚊密度調查，發現28個積水容器，其中5個已孳生病媒蚊，陽性率達17.8%。

鳳山區個案周邊社區發現20個積水容器，其中7個已孳生病媒蚊，陽性率35.0%，顯示二地社區病媒蚊密度高，當地居民要小心提防。

衛生局說明，昨天發現孳生源態樣包含洗衣機、金爐、畚箕、水桶、花器、桶蓋等，呼籲落實室內外環境整頓，移除髒亂廢棄物並清除積水容器，避免孳生病媒蚊，降低疫情擴散風險。

病媒蚊 衛生局 疫情

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