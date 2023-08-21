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桃園童塗氟率 連年低於全國平均

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市審計處調查桃市府辦理「兒童整合性健康服務計畫」，發現自2018年起，桃園連續4年兒童塗氟利用率低於全國平均值，六都排名倒數第2，且學齡前兒童近3年的口腔異常率均高於4成，也是連續4年低於全國平均值。衛生局說，今年7月起已請桃園市牙醫師公會安排牙醫師和診所至托嬰中心、衛生所提供塗氟服務改善。

衛生局表示，桃市兒童塗氟利用率，從2018年至2021年，分別為60.71%、63.58%、67.45%、61.76%，最後1年比率下滑的主要原因為受疫情影響，塗氟人數明顯減少。

為改善兒童口腔異常，衛生局近年持續在幼兒園及社區推動兒童整合性健康服務，今年5月至7月底已完成8000多名幼童口腔檢查，2020至2022年學齡前兒童口腔異常率分別為47.22%、45.08%、42.28%，逐年微幅下降。

審計處認為，齲齒是兒童首要健康問題，與塗氟利用率連續4年低於全國平均值有關，每年都是六都第5，僅高於台北市，桃市衛生局應加強研擬改善策略，提升兒童健康保健成效。

審計處報告也指出，桃市2018年起的兒童預防保健服務利用率分別為70.2％、62.0％、71.9％、66.3％，連續4年落後全國平均利用率達7個百分點以上，居六都之末。

衛生局表示，已加強宣導，並結合各區衛生所預防接種門診提供兒童預防保健服務。

衛生局 桃園 醫師

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