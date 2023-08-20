生活習慣改變、老舊焚化爐歲修 垃圾山恐2026年才有解

我國垃圾量逐年增高，根據環保署統計，2022年全台一般廢棄物總量總計約1123萬8654噸，創下最高紀錄，然而，我國公有焚化爐陸續歲修且年限將屆，加上每年約有181萬噸需仰賴公有焚化爐去化，導致「垃圾山」堆置情況嚴峻。環保署表示，近年推動廢棄物燃料化，將廢棄物再利用以減少化石原料及燃料開採，但仍須等到2026年後才能舒緩垃圾燒不完的困境。

全台有24座焚化爐，包含台北（內湖、文山、北投）、新北（樹林、新店、八里）、台中（文山、烏日、后里）各3座，基隆、宜蘭、苗栗、嘉義縣市、屏東、台東各1座、台南（城西、永康）及彰化（溪洲、和美）各2座、高雄4座，但有半數已逾20年使用年限，最老的內湖焚化廠已將屆30年；北市木柵、新北樹林及新店、台中文山四廠則超過25年。

近年來焚化爐陸續進入歲修整改期，許多縣市「垃圾山」堆置情況嚴峻，高齡化焚化爐成縣市政府問題之一。根據環保署統計，2021年全台一般廢棄物總量突破千萬噸，約1006萬2344噸，2022年再增加百萬噸，總計約1123萬8654噸，加上事業廢棄物專用處理廠還在建置，因此每年約有181萬噸事廢需靠公有焚化爐去化，排擠到一般廢棄物，導致家戶垃圾堆積量始終降低不了。

環保署環境督察總隊簡任技正劉俊廸指出，焚化爐一般以20年為一個合約使用期限，但可延長續約15至20年，續約日期屆滿後，最好的處理方式就是原地重建。目前台北焚化爐除北投尚新，其餘2個均已完成整改，運轉率約5成；新北新店、樹林也完成整改，邁入下個20年。

台中文山目前已簽短約，朝重建方向；台南城西、嘉義縣、彰化潮州均已招商完畢，台南城西即將屆滿20年，規畫在原地旁空地重建新廠，重建後再將舊的拆除，嘉義縣預計9月整改、彰化潮州則將分兩階段進行整改。

劉俊廸坦承，公有焚化爐早期是為處理家戶垃圾而設，原先評估除處理家戶垃圾外，還有量能可協助去化事業廢棄物，但近年發現「垃圾產生量遠比燒然速度還快」；受到排擠尚未能處理的家戶垃圾只能往掩埋場擱置，為讓掩埋場有足夠空間置放，目前作法就是盡量做好垃圾篩選，事先篩除不可燃或不適燃的垃圾，減少需焚化的垃圾量。

至於如何處理垃圾山堆置問題？劉俊廸說， 環保署自2019年起推動可燃廢棄資源燃料化，可解決高熱值廢棄物處理、減少化石原料及燃料開採；以發電為例，廢棄物與焚化爐發電效率僅約20%，若製成固體再生燃料（SRF）並與專燒爐燃燒發電，其發電效率可高於30%，有效將事業廢棄物「轉廢為能」。

截至去年底，實際有製造及使用SRF的業者已分別達28家及14家，SRF使用量也從2019年6萬公噸逐年提升，去年已達18萬公噸；劉俊廸表示，透過一般廢棄物與事業廢棄物的分流，可有效解決公有焚化爐去化量能的問題，目前已逐步建置、啟用事廢專燒爐，預計2026年才能舒緩家戶垃圾燒不完困境。