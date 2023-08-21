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北市聯醫機台太高 輪椅族叫苦

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
記者實測聯合醫院忠孝院區繳費機、插卡處高度，幾乎都落在105至121公分左右。記者林麗玉／攝影
記者實測聯合醫院忠孝院區繳費機、插卡處高度，幾乎都落在105至121公分左右。記者林麗玉／攝影

台北市推動無障礙環境多年，仍遭質疑身障不友善。有身障者陳情，北市聯醫的門診報到插卡機普遍設置偏高，造成輪椅族相當不便，甚至後來設置的直立式自助掛號報到機、多元繳費機或抽碼牌機等，更有違反營建署無障礙規範「最高120公分」標準，議員呼籲應以內政部建議的「85公分」為原則。聯醫回應，會調整符合輪椅族使用的高度，並設身障專責櫃檯加強服務。

行無礙資源推廣協會理事陳明里向議員林延鳳陳情，表示一般輪椅族最適宜高度建議應在75至80公分，不過目前許多醫院的報到機、繳費機高度，卻都在120至130公分之間，「對輪椅族來說真的太高了」，甚至有的輪椅族還因脊椎受傷，造成手部功能受限，根本舉不高。

還有身障者提到，政府常常以「有志工、或善心人士協助」等，來合理化設施不友善問題，但政府推動身障友善，應該是要讓輪椅朋友能達成「可及性」及「可近性」使用。尤其每個身障者的障礙程度不同，若身障者有定期就醫需要，醫療周邊規畫就應該要更友善。

議員林延鳳甚至擔憂，目前部分大型醫院設置的門診報到機台、健保卡插卡處皆偏高，不僅對輪椅族群造成困擾，甚至身障朋友還可能因手部抬高，導致慣性前傾造成摔傷風險。

議員調查聯合醫院各院區門診報到機設置，的確均有偏高情形，以婦幼、忠孝院區為例，落在「合格邊緣」的121公分高度，都有再調整下降必要。本報記者也實際前往忠孝院區，發現各院區機台插卡處落在105至121公分左右，但依照內政部規範，輪椅族接近可及高度範圍為40至120公分，以85公分高度為最適宜。

另外，聯合醫院部分院區的直立式「自助掛號報到機」或「多元繳費機」，議員實際觀察也發現，觸控螢幕都超過法定120公分上限，其中仁愛院區的抽血號碼機，取單處更達到127公分。

對於相關設施遭質疑身障不友善，北市衛生局回應，將檢討改善；北市聯醫提到，為落實無障礙環境，各院區門診報到機、自動繳費、掛號機等設備，已調整符合輪椅使用者可使用高度，並有設置身心障礙專責櫃檯，以加強服務。

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