健康名人堂／抗藥性細菌感染 癌症病人夢魘

在我回台設立台灣第一所癌症專科醫院之前，我在美國已經有25年照顧癌症病人的經驗。我知道，不論是癌症造成，或者是化學及放射治療的關係，癌症病人大多有免疫力低的問題。如果，院內感染控管不嚴謹，很多癌症病人不是死於癌症，而是在治療的過程中，死於敗血症。因此，感染的預防，是癌症醫療極為重要的一環。

積極避免病人交互感染

所以，除了聘請足夠的感染科醫師，積極實踐感染管控外，為了避免病人共用衛浴設備及廁所而交互感染，我原先在癌症醫院的病房規畫是一人一房，並且，為了排除清寒病人的經濟障礙，還準備好一筆清寒病人補助基金，以便讓所有病人都減少交互感染的機率。

個人認為，讓付得起的病人多付一點病房費，病房內沒有其他病人干擾，不但可以好好休息，還能減少感染的機率，而順利康復。反之，感染後，打抗生素，延長住院，結果，醫藥及住院費用，反而更高，病人不但得承受感染的痛苦，還可能不幸失去生命。

健保開辦時，我好不容易說服衛生署，准許癌症醫院的病房，最多住兩人。無奈，在習慣醫院像菜市場，多名病人共居一房的台灣社會，我們為了確保病人安全，投資軟硬體設施，積極施行感染管控的作為，卻被台灣醫界汙名為「貴族醫院」，是刻意在排除平民百姓。

台灣醫院抗藥性比率高

幾個月前，台灣感染症醫學會的調查發現，台灣醫學中心「克雷白式桿菌」抗藥性比率達38.4%，區域醫院更高達48.9%，較前一年快速上升（和信治癌中心醫院是4%）。台灣感染症醫學會秘書長黃建賢說，目前全台感染科醫師缺口已高達八百多人，學會理事長王復德更直白地說「外科手術開得再好，一旦病人發生抗藥性細菌感染，一切都白費了」！

他的意思是說，在一所醫院裡，如果感染症醫師人力不足，就沒辦法好好執行院內感染、抗生素管理的工作，住院病人就很容易發生抗藥性細菌感染，就算病人手術成功了，卻可能因抗藥性細菌感染而失去生命，這是很大的不幸。

最近，美國國家癌症研究院（National Cancer Institute）對於美國總統拜登的抗癌登月計畫（ Cancer moonshot initiative）─在未來的25年，將癌症死亡率減半的目標，提出一些在癌症預防、診斷、治療方面的創新策略。

立刻，就有感染症專家發表文章，斷言如果這個計畫缺乏對付抗藥性細菌的策略，這個登月計畫根本無法起飛。

作者特別強調，癌症與抗藥性細菌感染的糾結，是癌症病人最大夢魘。癌症病人，因感染抗藥性細菌而死亡的風險是其他病人的3倍。作者認為，如果政府不想辦法鼓勵研發更有效力的抗生素，再多的癌症醫療創新也無法達到25年後，癌症死亡率減半的目標。

由上可知，積極預防抗藥性細菌感染，與癌症病人的存活有極重要的關聯性。