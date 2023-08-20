快訊

北市萬華新建工地驚現1.5米深天坑 封鎖現場2小時內回填

瓊斯盃／中華白最後一戰驚險勝伊朗 本屆第六名坐收

爆胎失控…國一台南轎車自撞護欄「車頭凹陷」 2傷送醫

習慣用口呼吸1招檢測 醫示警：小心牙長不好「還可能變醜」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
戴志展說，夜晚口呼吸難以自覺，大部分病患白天鼻呼吸都沒有問題，但夜晚因為躺著血液回流，加上開冷氣睡覺，涼空氣會讓鼻胛增厚，造成鼻塞。圖／123RF
戴志展說，夜晚口呼吸難以自覺，大部分病患白天鼻呼吸都沒有問題，但夜晚因為躺著血液回流，加上開冷氣睡覺，涼空氣會讓鼻胛增厚，造成鼻塞。圖／123RF

你習慣鼻呼吸，還是口呼吸呢？長期使用口呼吸，恐怕對肺部健康造成危害，鼻科醫學會理事長戴志展表示，鼻子能夠過濾粉塵外，鼻腔黏膜也能夠「殺死病菌」，用口腔呼吸會讓有害物質直接進入肺部，若自幼習慣口呼吸，也會影響牙齒發育，讓臉型發展不佳；若民眾容易鼻塞，依賴口腔呼吸，恐讓鼻胛增厚，鼻子將更無法發揮作用。

台灣鼻科醫學會今與藥廠合作舉行「鼻之呼吸 義診園遊日」衛教活動。戴志展指出，鼻呼吸是人體最自然的氣體交換方式，能夠「過濾粉塵」，鼻腔黏膜也能夠吸附病毒、細菌，甚至破壞病菌，確保進入肺部的空氣乾淨，許多民眾有塵肺症，即因髒空氣直接進入肺部，讓氣體交換的功能變差。

鼻腔不僅有過濾功能，還能夠替空氣「加濕與加溫」。戴志展表示，環境中的空氣濕度平常約50%，即使下雨天也在90%左右，而最適合肺泡環境濕度為100%，而空氣經過鼻腔就能夠短時間內加濕，進入肺部做空氣交換時會更有效率；通常環境空氣溫度約在24度，肺部則為38至40度，鼻腔初步加溫後，經過氣管再到支氣管，才能以最高效率交換空氣，讓人精神更好。

「夜晚口呼吸，難以自覺。」戴志展說，大部分病患白天鼻呼吸都沒有問題，但晚上睡覺因為躺著血液回流，加上開冷氣睡覺，涼空氣會讓鼻胛增厚，造成鼻塞，要了解自己是不是睡覺時會不自覺口呼吸，可以睡前在嘴巴貼上透氣膠帶，若睡到一半驚醒，就是因為喘不過氣造成，是口呼吸的徵兆。

鼻科醫學會提供掌握正確呼吸的4要領：

1. 時刻提醒自己使用鼻子呼吸

2. 呼吸要緊閉雙唇，並將舌頭頂住上顎

3. 避免用力呼吸，穩定呼吸節奏

4. 如果鼻塞，盡量透過唇縫、齒縫來呼吸

因為口呼吸舌頭長期無法貼合上顎，將導致外表慢慢改變，成為暴牙、戽斗、牙齒排列不整齊等等。若要改善口呼吸的習慣，戴志展建議，平常就要養成運動習慣，良好的運動能夠讓交感、副交感神經活絡，讓鼻胛容易腫脹的狀況改善；若放任口呼吸更可能造成睡眠呼吸中止症、扁條線肥大，更容易因為腦部缺氧，連帶損及其他器官。

醫學 牙齒

延伸閱讀

寶寶睡覺竟然也會打呼 難道是呼吸道出問題了嗎？正確了解原因 不要自己嚇自己！

廚房清潔用「這一物」 譚敦慈家裡沒蟑螂

50歲男子左臂受傷竟變要命急症 跨領域醫療團隊救回一命

眼淚鼻水狂流竟是它作祟 9歲童鼻子如水龍頭止不住

相關新聞

一張圖看天氣！明回歸炎夏慎防午後雷雨 周六東部降雨機率增

今天中部以北降下劇烈雨勢，明天起至周五，高溫炎熱，各地多雲到晴，回歸典型夏季型態，但仍要慎防午後雷雨又大又急。周六至下周...

今日出伏！陸專家：要一年「病不沾」千萬別做這5件事

根據24節氣，20日正式「出伏」！在熬過一年中最炎熱40天的「三伏天」後，今天起，氣溫將逐漸下降。專家提醒，這個時節由於...

不想「激情過後」變醜 醫籲七夕嘿咻前後注意這事

後天（22日）就是七夕情人節，愛侶們常免不了「纏綿」慶佳節，但醫師此時老話重提，呼籲要戴保險套，另也可在性愛48小時前P...

雨區再擴大！15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布新北市大雷雨訊息持續至下午4點，水利署也發布雙北多個區域一級淹水警戒，其中新莊區幸福...

蛋農喊苦盼漲蛋價 暗指「上頭施壓」持續凍漲

國內蛋荒6月緩解，但受到氣候炎熱、老母雞大量淘汰影響，國內蛋雞產蛋率不如預期，加上飼養成本高漲，讓不少蛋農喊苦。台北市蛋...

獨／老婆開心喊懷孕！人夫三條線「早就結紮了」醫勸好好處理

殘酷的真相。高雄一名30歲男子去年做了結紮術，自此與老婆性愛「不設防」，但老婆最近卻告知他懷孕了，男子急著就醫，但醫師一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦