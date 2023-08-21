健康你我他／瓜類綠豆湯 省錢又解熱

童年時，村民必須每天冒著酷熱，下田操作農事，似乎沒聽過有中暑案例。鄉下人雖然經濟較困頓，但自有一套防暑撇步。

以前鄉下家庭大都無力裝冷氣，有支古董電風扇吹已是萬幸。苦瓜、西瓜、仙草等屬當季偏寒性食物，正好用於解熱或防中暑，這些都是自家農產物，既省錢亦能度過炎炎夏日。

退休後的我，除了當志工、上社大課程外，就是往書店、圖書館或大型賣場等公共場所閒逛，有免費冷氣可納涼，節省家中夏季電費支出，也大大節約能源。

夏天飲食以清淡為宜，少食重油糖鹽的食物，應該喝足量的白開水，白開水乃是萬藥之王，其他加工飲品料能免則免，以減少身體的額外負擔。

最重要的是，食療勝於醫療。我們家最常以食療來解熱消暑，往往能收到神奇效果。夏天時囝仔們最易頭瘡（臭頭）、爛耳，以及舌嘴潰瘍的口內炎，阿嬤或媽媽就會熬一鍋綠豆湯或綠豆粥，吊於井水中冰鎮後，讓大人孩童食用，不消兩天，症狀就會減輕，乃至消解於無形。

心裡的消暑，即心靜自然涼。我把房間的布置改為綠、藍或白色，並收納整潔，如此有心裡上的消暑效果。此外，在房內擺一盆冷水，不但能濕潤空氣，還有降溫目的。

我從未中暑過，應該歸功於這些消暑祕訣吧。