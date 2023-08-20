炒菜、洗鍋免動手 科沃斯「創想科技館」滿足未來生活想像
全球唯一擁有完整家用及商用服務機器人產品線的科沃斯，2016年在蘇州總部設置了「創想科技館」作為科普教育的基地，集結機器人相關的原創科普資源，除了展示從古到今的「機器人發展史」、品牌旗下各種自動化家電如何融入居家生活之外，更有機器狗、外骨骼輔具機器人、素描機器人、桌上曲棍球機器人等滿足未來生活、娛樂、醫療各領域需求的具體實踐。
其中最吸引大家注目的，竟是集團旗下品牌TINECO添可的「自動炒菜機」，內建各式醬料槽，並自帶翻炒功能，只要選好想要料理的菜色，將食材放入炒鍋中，即可自動進行加熱、翻炒、添加醬料等動作，煮完之後還會自動加熱清洗，真正做到免動手輕鬆在家吃。真的連備料都懶的話，還有多樣化選擇的料理包可以直接買回家，掃描包裝上條碼後即可透過手機開啟預設菜單，想吃什麼都不怕煮失敗。另外，自動吸水洗地機、廚下型的瞬熱淨水機、蒸烤炸一體機看起來也都能輕鬆解決繁複家務。
科沃斯「創想科技館」成立至今已有150萬人次到訪，從館內展示的產品可以發現，解決各式生活需求是促使科技不斷進化的重要原動力。隨著全球許多國家都面臨高齡化社會、少子化危機，未來每個人的生活中肯定都會需要更多自動化、機器人設備來提供協助，而多了這些工具的幫忙，大家也可以把時間用在其他更想做的事情上。
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