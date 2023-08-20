豪雨特報！新北大雷雨「國家級警報」響 雙北發布淹水警戒

氣象局發布新北市大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息，持續時間至下午4時；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。示警區域包括新北市板橋區、樹林區、三峽區。

氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北市有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆、台北、高雄、花蓮地區及桃園、新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨：新北市。

大雨：基隆北海岸、台北市、桃園市山區、新竹縣山區、高雄市、宜蘭縣山區、花蓮縣。

水利署也發布淹水警戒，台北市士林區1級警戒，中山區、北投區2級警戒。新北市1級警戒行政區包括泰山區、板橋區、新莊區、三重區、三峽區、樹林區、蘆洲區、五股區、土城區。