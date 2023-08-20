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雙北大雷雨 彭啟明喊話遊行民眾先躲雨：2小時內會減弱

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
大台北午後熱對流顯著。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
大台北午後熱對流顯著。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 大台北午後熱對流顯著。參與遊行的朋友要多注意，盡量不要在戶外，暫時休息一下，尤其空曠地區的雷雨要多留意。雨勢預計在1-2小時內會減弱。「雖然不方便，但等下會轉涼快一點」。

行人零死亡推動聯盟主辦的「還路於民大遊行」，今天下午登場。午後對流雲系發展旺盛，現場下起大雷雨

彭啟明說，北部這一波完全是午後熱對流發展，高壓勢力延伸過來，但還不夠強可以主導，於是都會午後熱對流就發展起來了，預期持續 1-2小時內，建議能避就避。

中央氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時。示警區域：台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區。新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、三峽區、汐止區、土城區、深坑區。

彭啟明 大雷雨 天氣動態

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