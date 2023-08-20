烤肉戴隱形眼鏡恐融化？ 食藥署這樣說

台灣民眾不分四季都相當喜愛烤肉，而很快就迎來中秋佳節，近來已有愈來愈多民眾開始與親朋好友相聚烤肉。烤肉長時間待在烤爐前，民眾戴隱形眼鏡擔心是否高溫的環境會導致隱形眼鏡發生融化情形。食藥署對此表示，基本上該現象理論上不會發生，因融化前皮膚會先灼傷、疼痛。

食藥署表示，目前市面上的隱形眼鏡以高透氧性、舒適性、長時間佩戴等功能為訴求，分為硬性和軟性，兩者的熔點都在50度溫度以上，而人體皮膚耐受溫度約在45度以下。

食藥署指出，硬型隱形眼鏡以PMMA為主成分，折射率適當、透明、質輕，其熔點約為130至140度；軟型隱形眼鏡則以HEMA為主成分，具有較高的透氧性和親水性，其熔點約為50至70度。

食藥署表示，從常理來判斷，隱形眼鏡的材質耐熱度比人體皮膚或眼部組織要高，若溫度都高到會讓隱形眼鏡溶化，那人體的皮膚、眼部組織必然已先受傷，因此理論上不會發生隱形眼鏡在眼睛溶化的現象。