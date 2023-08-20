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蛋農喊苦盼漲蛋價 暗指「上頭施壓」持續凍漲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周蛋價維持產地價每台斤40.5元及批發價50元。本報資料照片
本周蛋價維持產地價每台斤40.5元及批發價50元。本報資料照片

國內蛋荒6月緩解，但受到氣候炎熱、老母雞大量淘汰影響，國內蛋雞產蛋率不如預期，加上飼養成本高漲，讓不少蛋農喊苦。台北市蛋商公會理事長林天來表示，預計8月26日開會討論是否調漲蛋價，但下周蛋價仍維持每台斤產地價40.5元及批發價50元。

有蛋農透露，不少蛋農因飼料及人力成本「已撐不下去」，紛紛反映盼能調漲價格來符合生產成本，但因為「上頭施壓」因此持續凍漲，很多蛋農承受不小壓力，現在就是愈低調愈好。

中華民國蛋價評議委員會執行長陳進丁表示，目前飼料、蛋中小雞價格等成本增加，加上禽流感疫情，飼養成本近乎和產地價打平，因此不少蛋農希望能微調2至3元，這部分將持續與蛋商及農業部討論。

林天來說，蛋商公會對蛋價無預設立場，絕對尊重養雞協會微調蛋價的訴求，但是否調漲蛋價需在產銷雙邊有共識情況下進行，預計8月26日召開會議討論，下周蛋價仍維持每台斤產地價40.5元及批發價50元。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，價格是蛋商與養雞協會雙方來決定的，官方盡量不介入產銷雙方價格的決定，目前農業部並無接到任何開會訊息。目前每天雞蛋產能約11萬3500多箱，暑假為消費淡季，開學後需求會稍微增加，但在產量調節下應夠國人需求。

針對「上頭施壓」部分，李宜謙說，農業部並無要求凍漲，蛋價都會尊重蛋價審議委員會、產銷雙方的議定價格，「沒有政府部門壓制凍漲，絕對沒這回事」。

蛋價 農業部 飼料

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