今日出伏！陸專家：要一年「病不沾」千萬別做這5件事

根據24節氣，20日正式「出伏」！在熬過一年中最炎熱40天的「三伏天」後，今天起，氣溫將逐漸下降。專家提醒，這個時節由於溫度起起伏伏，對人體健康的影響會更加直接，因此養生防護極其重要。

據人民日報旗下的健康時報指出，從正式「出伏」到「秋分」共有30多天，這30多天是一年中氣溫波動較大且頻繁的時節。在大陸有一俗話說，「早上冷颼颼，中午熱死牛」，這段時節會不時出現高溫天氣，即所謂的「秋老虎」。

澎湃新聞也指出，20日是出伏後的第一天，大陸北方高溫消減，但南方多地仍有高溫，特別是長江中下游等地濕度較大，「桑拿天」將持續，該區域民眾仍需注意防暑。

健康時報稱，「出伏」後，意義上將逐漸進入秋季。氣候逐漸乾燥，氣溫波動較大，晝夜溫差加大，一不小心就容易引發腸胃炎、感冒、心腦血管疾病等。

上海交通大學醫學院附屬新華醫院心血管內科副主任醫師許之民提醒，「氣溫忽冷忽熱的刺激下，血管收縮緊張，血壓波動較大，無論是心梗、腦梗都是發作的危險期」，這個時節養生防護極其重要。

健康時報並列出「出伏」後別做下述五件事：

一、不要太早出門運動，出伏後的初秋時節，溫差逐漸加大。太早出門運動容易受寒冷的刺激，可能增加腦血管意外；

二、不要喝水太少，普通人每天喝水2,000至2,500毫升，水分能降低血液黏稠度，預防血栓；

三、應即時增添衣物，注意保暖，尤其要保護好脖子、後背、腳部等血管最豐富地方，秋涼的刺激會促使血管急劇收縮；

四、盡量不要在晚上睡覺時開空調，要開最好要定時，以免半夜空調的陰氣與外界的寒氣入侵內臟、經絡和骨關節，引起感冒、腹瀉、關節疼痛等症狀。

五、不要睡得太晚。出伏後很多人容易感到疲乏，也就是常說的「秋乏」。為緩解秋乏，最好早點睡，一般晚上十點半就該上床睡覺，較夏季增加1小時左右的睡眠，或透過午睡增加睡眠。出伏後如果睡眠不足更容易出現血壓不穩，引發心血管疾病。

文章還提醒，「出伏」後應多潤燥、少吃辛辣食物、多喝水、少吃瓜、多熱身，而且也別亂補。

湖北省十堰市人民醫院中醫科副主任醫師楊照華指出，出伏後，氣候逐漸乾燥，人們易犯咳嗽，也是慢性支氣管炎復發或加重的時期。這時要多吃些滋陰潤燥的食物，如：銀耳、百合、蓮子、蜂蜜、海帶、芹菜、洋蔥、香蕉、蘋果、梨、蘿蔔、冬瓜、菠菜、糯米、芝麻、豆類等。

同時，韭菜、蔥、姜、蒜、辣椒、烈性酒等辛辣的食物，以及羊肉、狗肉等性熱之物最好少吃。西瓜、冰淇淋等寒涼食物也要減少，以免損傷脾胃。