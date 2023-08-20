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出現這些症狀快就醫 小心「思覺失調症」不自覺上身

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
罹患「思覺失調症」的人漸增，為避免病況加重，影響自己和家人生活，醫師吳建霖建議出現症狀及早就醫。圖／成大雲林分院提供
罹患「思覺失調症」的人漸增，為避免病況加重，影響自己和家人生活，醫師吳建霖建議出現症狀及早就醫。圖／成大雲林分院提供

隨著身體失調罹患「思覺失調症」的人漸增，有的誤為憂鬱症，有的人還為此求神拜佛延誤病情，成大雲林分院吳建霖醫師表示，思覺失調症初期會出現負面行為，例如變得不愛說話、對事物喪失興趣、社交退縮等，常被誤為憂鬱症，一旦沒有接受適度治療，最後會出現幻覺、妄想，嚴重者甚會滋擾社區或出現自我傷害行為，建議出現症狀及早就醫。

25歲張小姐就診時神情不安，陪女兒求診的媽媽著急地說，女兒最近不吃不喝，生活步調大改變，整天不出門關在房間，甚至一個禮拜才洗一次澡，怎麼勸都無效，以為她卡到不好東西，還求神問佛，女兒始終不見好，家人煩惱又傷心。

成大醫院斗六分院精神科醫師吳建霖進一步了解後，得知張小姐曾工作一年就離職在家，近來病況日益嚴重，會聽見很多聲音在討論如何害死她，也自認為鄰居都針對她，因害怕這些聲音，甚至用報紙、膠條將房間窗戶封死，但聲音未消失，讓她更緊張害怕。

曾有一天，張小姐發現家人做的飯菜味道不同，就認為是鄰居和家人串通好下毒，所以不再吃家人準備的餐點，人也日漸憔悴。吳建霖說，她已出現幻聽、被害妄想、社交退縮等症狀持續半年以上，診斷為「思覺失調症」。

研究報告指出，「思覺失調症」原因可能與大腦的神經傳導物質失衡有關。吳醫師說，經住院接受藥物治療近2個月，她的神情輕鬆許多，身體也不再發出異味，可跟家人一起進餐。出院後接受日間病房復健，逐漸找回專注力、工作速度和生活信心，並期待自己能再回到職場。

吳建霖表示，思覺失調症的初期症狀，多數表現在負面行為和思考，像是忽然變得不愛說話、對生活事物提不起興趣、愈來愈不喜歡社交甚至出現人際畏縮等現象，這些行為很容易被誤認為憂鬱症，如果未獲妥善處理，病況加重出現幻覺、妄想、行為語言混亂才引起關注。

他說，「思覺失調症」盛行率約1%，會隨著病情反復發作，認知功能每況愈下，最後只能依賴家人照顧，治療方式主要是口服藥物及施打長效針劑，除了藥物，也進行心理輔助，建立良好治療關係、提升患者的疾病認知；對於明顯功能減退者，提供必要的精神復健，減緩認知退化並增進自我照顧或工作能力。

吳醫師提醒，臨床思覺失調症不少個案就醫時已發病多年，若能及早發現、治療，可幫助避免功能退化，透過治療可改善家屬照顧的壓力與負擔。

罹患「思覺失調症」的人漸增，為避免病況加重，影響自己和家人生活，醫師吳建霖建議出現症狀及早就醫。圖／成大雲林分院提供
罹患「思覺失調症」的人漸增，為避免病況加重，影響自己和家人生活，醫師吳建霖建議出現症狀及早就醫。圖／成大雲林分院提供

思覺失調症 家人 憂鬱症

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