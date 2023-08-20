坊間賣「桃膠飲」觸法 台中衛生局：涉食安法至少罰6萬

不少賣家販售有「平民燕窩」稱號的桃膠，製作成飲品或甜湯。台中市一家餐廳製作「桃膠銀耳露」販售，遭人向衛生局檢舉。食品衛生處表示，衛服部未將桃膠列為可食用中藥材，販售行為如違反食安法可裁處6萬以上2億元以下罰鍰。

不少電商平台或店家推出「桃膠」相關產品，有人根據DM向衛生局檢舉，目前食安處調查中。賣家向民代投訴「到處都有人賣桃膠飲品」，接到訊息時還一頭霧水，「沒想到這樣也違法？」

中市食安處指出，衛服部針對桃膠函釋，中藥司未公告為「可供食品使用之中藥材」，以藥品管理，不能供作食品原料使用，如供作食品販售，涉及違反食安法，可裁處6萬以上兩億元以下罰鍰。

桃膠是以中藥材管理，須領有中藥販賣業藥商執照才可販售，違規販售桃膠以違反藥事法裁處3萬元以上200萬元以下之罰鍰。

中醫師表示，桃膠有下石淋、破血效能，可幫助排便、促進新陳代謝，對女性更年期，或有口乾舌燥、潮熱等有幫助，但不適合腸胃消化不好的人、有出血症狀者、孕婦都不宜食用。

台中市衛生局表示，每年都有零星個案販賣桃膠飲品觸法，衛生局將加強宣導。民眾若不清楚相關規定，在上網拍賣食品前，可以洽詢或上衛服部網站了解。

衛生局指出，不少民眾都會買中藥材調養身體，部分藥材屬「食藥兩用」如枸杞；桃膠則列為中藥材，有藥師資格才能賣中藥材，否則違反藥事法；作為食品販售者則違反食安法。