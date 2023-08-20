台灣終於擺脫低壓帶 高溫炎熱天氣到周五 仍須提防午後雷陣雨

中央氣象局預報員曾昭誠說，今天開始低壓帶影響告一段落，台灣各地天氣回到多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣型態，這樣的天氣可以一直維持到周五；今天中部以北、各地山區午後雨勢較大；中午前後高溫炎熱的天氣。

他表示，昨天晚上到今天上午這段時間，馬祖、金門有比較強的回波通過，所以部分地區有接近短延時豪雨的標準，主要是在烏坵和金門地區，今天隨著對流回波通過之後，雨勢會趨緩。

曾昭誠說，台灣本島附近雲量稀少，低壓帶已經逐漸在減弱，台灣附近的太平洋高壓有逐漸增強的趨勢，水氣有減少，天氣的穩定度有上升的趨勢。

各地中午前多雲到晴，午後還是有比較明顯的午後雷陣雨會發生，曾昭誠說，尤其中部以北、各地山區可能達到大雨等級降雨，午後雷陣雨有可能發展到入夜之後，到午夜各地回到比較沒有降雨的天氣型態。

氣溫部分，中午前雲量比較少，整體氣溫比較高，中南部溫度感受上有明顯上升趨勢，今天降雨趨緩，各地中午前後高溫可以來到32至34度左右。

曾昭誠說，從今天開始恢復夏季的天氣型態，整體天氣穩定，大致可以維持到周五。周六開始，台灣附近轉為偏東風，主要是因為北邊在日本區域有鋒面會通過；偏東風影響之下，迎風面的東半部降雨機會增加一點點，西半部有午後雷陣雨發生機會。

未來一周降雨趨勢，曾昭誠說，周一至周五各地多雲到晴、中午前後高溫炎熱的天氣型態，中午過後中北部和各地山區都還是有午後雷陣雨發生情形；尤其周一至周三午後雷陣雨的雨勢會比較大一點。至於中南部清晨到上午因為海陸風的影響，會有一些零星的降雨發生。

曾昭誠表示，周六、下周日台灣附近的風場偏東風，東半部降雨機率會稍微提高，其他地區仍維持午後雷陣雨的天氣型態。

未來是否還有颱風生成，他說，南海一直到菲律賓東方有一些熱帶雲系正在發展，目前只是低氣壓雲系，還需要一段時間發展；不過，這些區域有利於熱帶系統發展的情形，至於未來是否會發展更強的熱帶系統，仍要持續觀察。

曾昭誠說，最近幾天內還沒有發展出熱帶擾動機會，可能要等到周末或下一周才有熱帶擾動發展，其路徑要視它的發展的位置和強度上而定。