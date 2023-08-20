台灣終於脫離低壓帶 午後仍要注意熱對流帶來雷陣雨

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 今天和過去一周將有點不同，高壓有顯著增強趨勢，晴朗的時間會多一點，不過山區仍有午後雷陣雨發展。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨晚台灣終於逐漸脫離低壓帶，不過金門馬祖仍然受到低壓帶邊緣影響，有陰雨或雷雨的狀況，昨天深夜到今天清晨金門已有明顯降雨，預估低壓帶邊緣的對流大致維持在海峽以西，僅邊緣雲系偶爾通過中北部上空，雲量較多，對本島天氣沒有明顯影響。

柯聿寧說，今天台灣位於低壓帶與太平洋高壓兩系統之間、偏南風環境，水氣仍多，上半天除了台中到桃園、迎風面的高屏、台東雲量稍多，其餘大部分地區已經放晴。白天太陽加熱作用下熱力條件足夠，午後還是容易在山區附近發展出熱對流，帶來雷陣雨天氣，有局部大雨發生機率。

明天到周三風向維持偏南風，持續帶來較暖濕的空氣，柯聿寧說，雖然太平洋高壓還會再略增強一些，不過強度還是比較弱，由目前的雲圖來看也可以發現，太平洋上仍然有低壓系統及雲簇在發展，代表太平洋高壓的強度偏弱，不足以抑制熱對流發展。

柯聿寧表示，只有在上半天比較穩定，午後在熱力作用與大氣低層水氣配合下，午後山區還是容易發展出熱對流帶來雷陣雨，是比較不穩定的夏季天氣。

柯聿寧表示，預估周四到下個周末風向由偏南風轉為偏東風，風力仍然比較弱，不過午後對流發展的位置轉為山區的西側，發展後也比較容易往西半部的平地移動，午後降雨的區域有些轉變。

不過，柯聿寧提醒，未來一周太平洋高壓勢力不強，環境水氣也沒有非常明顯的減少，午後山區附近天氣不太穩定，到山區活動務必留意天氣變化。