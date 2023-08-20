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水氣減少 午後不排除大雷雨 吳德榮曝熱擾動往日本走

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水氣減少 午後不排除大雷雨 吳德榮曝熱擾動往日本走

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
歐洲模式模擬（左圖，取自tropical tidbits）顯示，23日20時第1個擾動大約行進至日本南方近海；第2個擾動在菲律賓東方海面醞釀發展。模擬（右圖，取自tropical tidbits）顯示，26日20時第2個擾動仍在菲律賓東方海面。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲模式模擬（左圖，取自tropical tidbits）顯示，23日20時第1個擾動大約行進至日本南方近海；第2個擾動在菲律賓東方海面醞釀發展。模擬（右圖，取自tropical tidbits）顯示，26日20時第2個擾動仍在菲律賓東方海面。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天金門縣地區有局部大雨或豪雨，屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六西南季風停歇，水氣減少，天氣晴熱，但大氣並未完全穩定，午後近山區仍有局部雷陣雨，不排除仍有局部大雷雨的機率，應持續注意天氣變化。

氣溫部分，今天北部23至35度，中部24至35度，南部23至34度，東部23至36度。

吳德榮說，本周在日本南方、菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，周三第1個擾動大約行進至日本南方近海，由於垂直風切偏強，海溫也不高，發展條件不佳，其動向不致影響台灣。

他表示，第2個擾動在菲律賓東方海面醞釀發展。周六第2個擾動仍在菲律賓東方海面，但為第8天模擬，需再觀察。

菲律賓 吳德榮

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