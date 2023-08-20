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眼科行動診間 助綠島早療篩檢

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣府委託台灣兒童發展早療協會前進綠島舉辦篩檢，台東醫院眼科醫師謝靜茹（左）替小朋友檢查視力。記者徐白櫻／攝影
台東縣府委託台灣兒童發展早療協會前進綠島舉辦篩檢，台東醫院眼科醫師謝靜茹（左）替小朋友檢查視力。記者徐白櫻／攝影

台東兒童發展遲緩率11％，略高於平均值。社會處委託早療協會，昨前進綠島舉辦寶寶爬行趣味活動暨篩檢服務，藉由活動找出發育遲緩兒。

衛福部台東醫院人員也帶著眼科行動診間設備登島，透過AI儀器協助，發現6名遲緩兒視力異常，將進一步引介資源幫助幼童。

受疫情影響，綠島寶寶爬行暨小力士等項趣味競賽3年未舉辦，今年首度恢復相當受歡迎。部東醫院眼科醫師謝靜茹配合活動同步義診，準備手持光學同調斷層掃描、眼底攝影及驗光機等軟硬體設施，替30幾名嬰幼兒及國中小學檢測視力。

綠島目前有20名早療孩童，為拉近小孩距離，謝靜茹沒有穿上醫師白袍，不時拿出糖果餅乾或玩具吸引小朋友目光。

她說，台灣早療兒視障率約為一般兒童的66倍左右，屬於高風險族群，有必要針對特殊兒童進行全面性檢查；行動診間的儀器設備可達醫院診間的9成左右，昨日檢測7名早療孩童，其中6人視力異常。

社會處指出，據聯合國世界衛生組織統計，兒童發展遲緩發生率為6至8％，台東發展遲緩兒童發生率11％，台東縣0至6歲嬰幼兒1萬405人，其中需要早療資源的兒童為1173名，若做好早療可節省未來特殊教育成本。

縣府去年起將社區療育據點服務納入社安網項目，縱谷線、南迴線、海岸線及離島區均設社區療育據點。

台東 視力 綠島

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