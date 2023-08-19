今晚免費入園！宜蘭傳藝園區七夕夢幻「藍眼淚」限定登場 週末月老祈福擲聖筊送甜點

宜蘭傳藝園區每年七夕都會舉辦盛大活動，融合古今特色，邀請情人們攜手到園區享受這個獨特的日子。今年宜蘭傳藝園區至宜蘭四結福德廟恭請月下老人，請神隊伍特別精心打扮為不同時代的古著裝扮，並由舞者演出開路，沿途發送甜蜜祈福情人糖，盛大歡迎月老至傳藝文昌祠作客。

全聯善美的文化藝術基金會副執行長張曉怡表示，以往宜蘭傳藝園區多與文昌帝君、戲曲祖師爺田都元帥、西秦王爺及工藝祖師爺魯班公等神尊，和其他廟宇交流互動，今年則首度與四結福德廟的月下老人結緣，搭配傳藝園區古意氛圍與傳統七夕節令，期盼透過月老的祝福，能牽起更多緣份。福德廟主祀土地公，以保佑豐收求財的信眾為多，2003年增奉月下老人，因常有新人成對返廟叩謝，口耳相傳下人氣竄升，連外國遊客都來台朝聖，情人節前後通常是求取姻緣的高峰期。

而宜蘭傳藝園區七夕最美麗、全台獨一無二的夢幻體驗「傳藝藍眼淚」，也將於8月19日限定夜間登場；民眾透過特製的LED「祈緣星」球，默許心願後，再親手投入月河畔裡，當祈緣星球遇到水面，發出藍光便在湖面形成波光粼粼的藍眼淚，與情人一同見證獨一無二的美景，格外浪漫。今晚17點後開放免費入園參加，邀請大家一起參加最傳統又浪漫七夕活動，感受傳藝唯美的夜間景致。

七夕到宜蘭傳藝拜月老，也是祈求戀愛順利的重要行程！8月19、20日每場次前50名民眾，向文昌帝君與月下老人擲得1個聖筊，即可獲贈1盒「We Sweet愛情麻糬」或「We Sweet玫瑰白玉綠豆糕」（隨機贈送），透過愛心、玫瑰形狀的甜點，傳遞愛情的甜蜜滋味。