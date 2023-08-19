長條雷雨帶靠近台灣！10縣市發布豪雨特報 恐影響至晚間

中央氣象局表示，今天至明天上午受到低壓帶影響，天氣仍然不穩定，明天白天水氣就會轉少；今天傍晚也針對10縣市發布豪雨特報，預計影響至晚間。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也說，台灣附近有一長條雷雨帶，整個軸帶上雷雨胞此消彼漲，且容易順著西南風飄過來，今天下午到夜晚必須多加留意。

氣象局傍晚發布豪雨特報，金門縣（烏坵）有局部大雨或豪雨，桃園至台中、南投、臺南、高雄地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專表示，中國華中有一個高空冷心低壓，衛星雲圖上可以清楚觀察到淺薄雲系逆時針旋轉，那就是冷心低壓的位置，同一時間在華南中低空也有一個低壓帶中心，讓西南風得以穩定的把水氣輸送到台灣周邊。

󠀠《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專指出，由於華南沿海及台灣位於冷心低壓東南側，有較好的輻散條件及氣流上升運動，從台灣往西南延伸到中國華南沿海及南海北部，整個區域的大氣環境非常不穩定，配合西南風水氣，讓對爆發相當旺盛，甚至還串聯起來，就像一長條雷雨帶掛著，整個軸帶上雷雨胞此消彼漲，今天下午到夜晚必須多加留意雨勢。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專表示，明天開始太平洋高壓逐漸西伸增強，把低壓帶及水氣往西推離，高空冷心低壓也會緩步減弱，大氣環境漸漸穩定下來，台灣天氣會穩定許多，將以午後雷陣雨為主。南部舒適的天氣也要結束了，下禮拜恢復夏天。