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南台中家扶募獎助學金仍有160萬缺口 急徵助學人支持

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
小志(圖左)和小丞謝謝助學人的鼓勵和支持。圖／南台中家扶提供
小志(圖左)和小丞謝謝助學人的鼓勵和支持。圖／南台中家扶提供

新學期即將展開，南台中家扶中心為家扶學子籌措獎學金，目標450萬元，預計將有472位同學可從中受惠安心求學，但至今尚有160萬元缺口，令人感到憂心，呼籲大家踴躍加入助學行列，支持教育脫貧。

南台中家扶中心今日舉辦獎學金頒獎典禮，先將獎學金贈與高中職及大專、研究所的孩子，以因應開學註冊關卡，助學工程持續進行中，期待能有更多助學人加入響應。

今天獎學金頒獎典禮，聚集200位高中職及大專碩班學子，多位助學人現身頒獎，為同學加油打氣。其中，小丞的父母離異，母親因罹病無法自己生活，從事保全工作的父親只好接回母親同住照顧，但收入不高，經濟負擔沉重。小丞今年五專畢業，經努力準備考上原學校二技一年級，每年學業成績都名列前茅，可申請家扶獎學金，幫忙家庭減輕經濟壓力。

小丞表示，非常感謝助學人，讓他可以在學習的道路上無憂無慮專注課業，他會持續努力，並精進自己能力，未來回饋社會。

小志的媽媽獨自扶養他與弟弟，但因長期從事清潔工作，加上家庭照顧壓力，導致免疫力下降身體亮紅燈，只能先暫停工作。小志目前就讀北部科大，面對住校的開銷，小志每學期努力學習，申請家扶獎學金，並善用家扶每月提供的扶助金來支撐自己在北部的生活。

南台中家扶中心主任蕭舜鴻表示，都會區的貧困樣貌是貧富差距大，連帶受影響的是弱勢孩子的受教權，學習資源受限，希望透過給予獎學金，讓孩子們安頓好自己後，能專心念書、裝備自己所需的能力，未來才有機會自立脫貧。助學工程目前有缺額160萬元，邀請大家踴躍加入助學行列。

家扶中心

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