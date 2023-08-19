不菸不酒卻染上猛爆性肝炎 男成「一肝二用」首例分享重生心境

熊姓男子不菸不酒，卻在39歲時因猛爆性肝炎必須換肝，為全台首例「一肝二用」受贈者之一，20年來始終保持感念的心。林口長庚累計已助1400多名病患重獲彩色人生。

「肝若不好，人生就是黑白的」，這是許多台灣人朗朗上口的標語。林口長庚醫院多年來已累計完成逾1400多例肝臟移植手術，並開創「不同血型換肝」、「一肝二用」等創新技術，開啟台灣肝臟移植重要里程碑，今天舉辦「重啟彩色人生—肝移植病友開心回娘家」活動，邀請近300名曾接受肝臟移植的病友齊聚一堂。

今年60歲的熊姓男子分享心路歷程，他過去從事汽車鈑金工作，雖然檢查出B型肝炎卻沒有積極追蹤，即使不菸不酒，卻仍年紀輕輕就染上猛爆性肝炎，忍不住心想「怎麼會是我？」還因此病急亂投醫，到處尋求民間偏方。

後來熊姓男子陷入反覆肝昏迷，連孩子出生都無法陪在太太身邊，所幸及時等到大愛捐贈肝臟，39歲那年成全台首例一肝二用受贈者之一。回首接受移植後這20個年頭，他感謝太太堅強付出，坐在台下的太太頻頻拭淚。

目前一肝二用已非少數，林口長庚醫院副院長李威震說，光是8月上旬執行的10例肝臟移植，其中就有6例一肝二用。

66歲潘姓女子則是多年前在例行健康檢查中發現肝指數異常，但因為沒有查出原因，自認年輕、體力好，且孩子還小，她不以為意，隨年紀增加，越來越容易感到疲倦，就醫確診原發性膽道肝硬化。

由於家人血型不合，潘姓女子規劃到中國換肝，連台胞證都辦好，才發現家人私下與醫療團隊討論，最後決定由當年才念大學的兒子捐肝。她說，兒子本來是個連打針都會怕的小孩，卻告訴她不捨媽媽抱著病體去對岸冒風險，「在換肝以前，我的人生什麼都不好，講話也有氣無力」，換肝以後人生變彩色。

李威震會後接受媒體聯訪表示，林口長庚今年截至目前已完成75例肝臟移植手術，年底前可望破百例，往年最高約90幾例，今年個案數較多，推測與COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間民眾延後醫療、近年對器捐觀念轉變等有關。

李威震並提到，以往設定肝臟捐贈者年紀50歲以下，畢竟年輕的肝臟再生能力還是比較好，但近期團隊完成1例捐贈者為67歲，在年齡限制上有所突破。