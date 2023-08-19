快訊

長條雷雨帶靠近台灣！10縣市發布豪雨特報 恐影響至晚間

46%國人不支持民進黨繼續執政 朱立倫「24字箴言」揭勝選契機

21歲網紅驚傳溺斃 知名歌手悲痛證實女兒離世

不菸不酒卻染上猛爆性肝炎 男成「一肝二用」首例分享重生心境

中央社／ 台北19日電
熊姓男子39歲時因猛爆性肝炎必須換肝，為全台首例「一肝二用」受贈者之一，20年來始終保持感念的心。示意圖／ingimage
熊姓男子39歲時因猛爆性肝炎必須換肝，為全台首例「一肝二用」受贈者之一，20年來始終保持感念的心。示意圖／ingimage

熊姓男子不菸不酒，卻在39歲時因猛爆性肝炎必須換肝，為全台首例「一肝二用」受贈者之一，20年來始終保持感念的心。林口長庚累計已助1400多名病患重獲彩色人生。

「肝若不好，人生就是黑白的」，這是許多台灣人朗朗上口的標語。林口長庚醫院多年來已累計完成逾1400多例肝臟移植手術，並開創「不同血型換肝」、「一肝二用」等創新技術，開啟台灣肝臟移植重要里程碑，今天舉辦「重啟彩色人生—肝移植病友開心回娘家」活動，邀請近300名曾接受肝臟移植的病友齊聚一堂。

今年60歲的熊姓男子分享心路歷程，他過去從事汽車鈑金工作，雖然檢查出B型肝炎卻沒有積極追蹤，即使不菸不酒，卻仍年紀輕輕就染上猛爆性肝炎，忍不住心想「怎麼會是我？」還因此病急亂投醫，到處尋求民間偏方。

後來熊姓男子陷入反覆肝昏迷，連孩子出生都無法陪在太太身邊，所幸及時等到大愛捐贈肝臟，39歲那年成全台首例一肝二用受贈者之一。回首接受移植後這20個年頭，他感謝太太堅強付出，坐在台下的太太頻頻拭淚。

目前一肝二用已非少數，林口長庚醫院副院長李威震說，光是8月上旬執行的10例肝臟移植，其中就有6例一肝二用。

66歲潘姓女子則是多年前在例行健康檢查中發現肝指數異常，但因為沒有查出原因，自認年輕、體力好，且孩子還小，她不以為意，隨年紀增加，越來越容易感到疲倦，就醫確診原發性膽道肝硬化。

由於家人血型不合，潘姓女子規劃到中國換肝，連台胞證都辦好，才發現家人私下與醫療團隊討論，最後決定由當年才念大學的兒子捐肝。她說，兒子本來是個連打針都會怕的小孩，卻告訴她不捨媽媽抱著病體去對岸冒風險，「在換肝以前，我的人生什麼都不好，講話也有氣無力」，換肝以後人生變彩色。

李威震會後接受媒體聯訪表示，林口長庚今年截至目前已完成75例肝臟移植手術，年底前可望破百例，往年最高約90幾例，今年個案數較多，推測與COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間民眾延後醫療、近年對器捐觀念轉變等有關。

李威震並提到，以往設定肝臟捐贈者年紀50歲以下，畢竟年輕的肝臟再生能力還是比較好，但近期團隊完成1例捐贈者為67歲，在年齡限制上有所突破。

長庚

延伸閱讀

長洲戲院停業26年重生 遊客可扮唐伯虎點秋香

險赴大陸尋肝 婦17年前成全台首例不同血型肝臟受贈者

林口長庚助1400位肝病友重生 今辦25週年回娘家活動

賽博豬哥亮現身！藉AI技術重生拍手遊廣告 網驚《電馭叛客2077》演真的

相關新聞

長條雷雨帶靠近台灣！10縣市發布豪雨特報 恐影響至晚間

中央氣象局表示，今天至明天上午受到低壓帶影響，天氣仍然不穩定，明天白天水氣就會轉少；今天傍晚也針對10縣市發布豪雨特報，...

不菸不酒卻染上猛爆性肝炎 男成「一肝二用」首例分享重生心境

熊姓男子不菸不酒，卻在39歲時因猛爆性肝炎必須換肝，為全台首例「一肝二用」受贈者之一，20年來始終保持感念的心。林口長庚...

颱風季再起 氣象局指26日至9月15日有熱帶擾動生成機會

中央氣象局發布8月19日至9月15日的月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，颱風季再起，新一波季內振盪...

南台中家扶募獎助學金仍有160萬缺口 急徵助學人支持

新學期即將展開，南台中家扶中心為家扶學子籌措獎學金，目標450萬元，預計將有472位同學可從中受惠安心求學，但至今尚有1...

台日工藝交流／走出燒傷低潮 邵尊漢成玻璃藝術畫大師

以玻璃畫創作聞名的新竹玻璃藝術家邵尊漢，20多年前曾因意外全身燒燙傷，一度意志消沉，後來在親友鼓勵下收起消極的負面情緒，...

蜂農獲特等獎 傳授辨別品質佳的秘訣之一在顏色

舉辦23年的大崗山蜂蜜文化節今明兩天登場，因獨特石灰岩地質，讓該處所產龍眼蜂蜜擁有獨特風味而遠近馳名，活動中市長陳其邁頒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦