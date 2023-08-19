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心跳加速恐是心衰竭前兆 9成患者伴隨2種以上共病
七夕情人節將屆，心跳加速可能不見得是甜蜜訊號。醫師提醒，除了累、喘、腫，心跳過快也可能是心衰竭前兆，且心衰竭患者近9成有2種以上共病，又以腎臟病和糖尿病最常見。
中華民國心臟基金會副執行長、台大醫院心臟內科醫師王宗道近日透過新聞稿指出，心衰竭就像是身體的幫浦動力不足，無法供應足夠血液給器官，這容易使心臟出現代償作用加速跳動，造成「心動」的錯覺。
王宗道表示，臨床上近9成心衰竭患者合併患有2到3種共病，常見包括腎臟病與糖尿病等；心衰竭造成心臟血液輸出量與身體器官需求量無法達成平衡，導致患者容易疲倦、心悸、下肢水腫、尿量減少，如果持續惡化，最終連講話、坐著、躺平都會氣喘吁吁。
除了這些常見症狀，王宗道強調，心跳過快是一項容易被忽略的重要表徵，民眾對「累、喘、腫」等症狀表現有一定認知，卻常忘記心跳過快也是心衰竭的主要症狀之一，若民眾時常有心臟不斷砰砰跳狀況，要注意可能是心衰竭作怪。
他進一步說明，心跳加快的症狀是因為心臟收縮力道不足、須加快跳動以供應足夠血液給身體器官，久而久之可能引發多重器官衰竭或心律不整，導致患者猝死，資料統計，心衰竭5年死亡率逾50%。
有別以往僅要求心衰患者監測體重、水分攝取與血壓，王宗道說，現在醫師也會開始關注心衰竭、糖尿病、腎臟病的共病風險，要求患者同步監測糖化血紅素、腎功能、尿蛋白等數值。
王宗道提醒，積極就醫尋求專業協助外，自我照護包括定期紀錄、定時服藥、注重飲食與運動、禁菸禁酒等，共病患者更要注意飲食等，心臟基金會今年推出衛教手冊，以繪本形式轉化新知，呼籲民眾一同認識心、糖、腎危機。
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