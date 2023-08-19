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溪湖糖廠、溪州森林公園設MOOVO租借 網：「一日雙爐」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府在溪湖糖廠及溪州森林公園設置MOOVO公共自行車租借站，今天起開放試營運。圖／彰化縣府提供
彰化縣府在溪湖糖廠及溪州森林公園設置MOOVO公共自行車租借站，今天起開放試營運。圖／彰化縣府提供

彰化縣溪湖與溪州往來的糖鐵國家綠道今年7月完工開放使用，因獨特的鐵道風情及田野風光，吸引不少自行車客前來騎乘體驗，但也有外來民眾反應沒有自行車可租借，不太方便，縣府因此在綠道兩端溪湖糖廠及溪州森林公園設置MOOVO公共自行車租借站，今天起開放試營運。

彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務從彰化、員林、鹿港後，今年拓展到和美鎮，服務也將在南彰化擴大，預計溪湖鎮就是下一個營運鄉鎮，縣府宣布在溪湖糖廠設置出借站今起試營運，考量到溪湖到溪州糖鐵國家綠道彰化段，北起溪湖糖廠，往南經埤頭明道大學，連接至溪州森林公園，也一併在溪州森林公園設置租借站。

縣府建議，遊客規劃彰化糖鐵國家綠道遊程，可先到溪湖糖廠吃冰坐五分車、接著騎自行車遊糖鐵國家綠道，體驗與五分車鐵路併行的樂趣，沿途還可順遊溪湖中央公園、濁水旗站及鐵道公園，有網友指出，彰化糖鐵國家綠道串起溪湖和溪州兩大羊肉爐聖地，因此被網友稱為「羊肉爐大道」，可騎MOOVO來趟「一日雙爐」美食之旅。

彰化縣溪湖與溪州往來的糖鐵國家綠道今年7月完工開放使用，因獨特的鐵道風情及田野風光，吸引不少自行車客前來騎乘體驗。圖／彰化縣府提供
彰化縣溪湖與溪州往來的糖鐵國家綠道今年7月完工開放使用，因獨特的鐵道風情及田野風光，吸引不少自行車客前來騎乘體驗。圖／彰化縣府提供

自行車 糖鐵 彰化

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