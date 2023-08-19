險赴大陸尋肝 婦17年前成全台首例不同血型肝臟受贈者

現年66歲的潘女士，是全台第一例不同血型肝臟移植的受贈者，在2006年完成移植手術，至今已17年。她表示，自己在公務人員定期健檢中，發現肝指數過高，且體力愈來愈差、容易疲倦，確診原發性膽道性肝硬化。醫師告訴她，這是免疫系統引起的疾病，且無藥可醫。因家人與自己血型不同，原先已辦好台胞證，欲赴大陸尋求移植機會，但當時才大學的兒子不忍虛弱母親跨洋尋肝，表示願意嘗試不同血型捐肝的手術，由林口長庚醫院團隊執行完成。

林口長庚醫院肝臟移植團隊已完成逾1400名病友完成移植，並首創全台「一肝二用」、「不同血型換肝」等術式，今舉行「重啟彩色人生—肝移植病友開心『回娘家』」活動，近300名在林口長庚接受肝臟移植的病友齊聚一堂。

林口長庚醫院副院長、肝臟移植權威李威震說，林口長庚醫院去年完成96例肝臟移植手術；今年截至8月已完成75例肝臟移植，可望突破百例，成為全台肝臟移植個案最多的醫院之一。原因是部分病患因新冠疫情延後手術時間，加上疫情趨緩後，加護病房開放探視，社工能進入關懷、勸募，器官捐贈情況稍有好轉。

至於一肝兩用的移植情況，李威震表示，光是8月份前兩周，林口長庚完成的10例肝臟移植手術中，就有3個大愛捐贈者肝臟是採一肝兩用，移植給6名受贈者。其中一名捐贈者年齡已67歲，再次突破過去捐贈考量年輕肝臟再生能力強、捐贈者多為50歲以下的年齡限制。大愛捐贈的肝臟不確定性高，捐贈者生前可能歷經重大創傷，過程中經歷輸液，肝臟品質恐受影響，須要專業判斷。

汽車鈑金師傅熊先生現年60歲，2003年接受肝臟移植至今已20年，是全台第一例「一肝二用」的肝臟移植受贈者。他在一次公司健檢時，發現自己罹患B型肝炎，也曾因猛爆性肝炎食不下嚥，被送至急診。此後陷入不斷肝昏迷、腹部絞痛跑醫院的惡形循環。曾服用民間偏方，加上醫院治療都無法改善病況，最終在林口長庚醫院團隊協助下，完成肝臟移植。

李威震表示，活體捐肝通常會留下捐贈者35%肝臟，捐贈後一個月內肝臟就可再生、恢復原大小的7成，三個月就可恢復正常大小；接受移植的病人肝臟再生速度比捐贈者快，一個月內就能長回原有大小。使用達文西等微創手術未必能讓預後更佳，韓國多數肝臟移植是採腹腔鏡，術後與一般外科手術並無太大差別；且取出肝臟過程中不宜過度擠壓，故傷口須有一定大小。

李威震也說，肝臟捐贈早已突破過去只能同血型捐贈的限制。血型互斥是血液中的抗體所致，手術中去除抗體、使用單株抗替藥物，減少B淋巴球作用，就能完成不同血型捐肝，且捐贈後受贈者、捐贈者的血型不會有變化。

他指出，肝臟移植手術相當複雜，由於受贈者的肝臟功能已經受損，凝血功能很差，而肝臟內含大量動、靜脈，比起一般手術，患者在肝臟移植手術過程中大量失血的可能性更大。醫師打開患者腹腔後，會先確定腹內沒有腫瘤轉移後，分離出重要的血管並取下受損的肝臟，再將捐贈者的肝臟植入於受贈者體內。手術過程複雜，耗時可能長達十個小時。

「肝臟移植是外科最難的手術之一，醫療團隊要用上從醫學院讀書、住院醫師訓練到主治醫師歷練的所有知識，才能把須換肝的病患從鬼門關搶救回來。」李威震表示，肝臟受贈者經歷過罹患肝癌的徬徨無助，或肝硬化、肝衰竭的折磨，也有患者被送進加護病房，醒來時就已完成移植。移植病友能齊聚一堂相當難得。